Mondi: imballaggi in cartone ondulato per oggetti pesanti

“Tutti gli oggetti grandi dovrebbero arrivare a destinazione in confezioni intelligenti” è lo slogan della nuova campagna di marketing di Mondi per le sue soluzioni di cartone ondulato per oggetti pesanti (HD).

“I nostri clienti sono rimasti colpiti dal fatto che un contenitore in cartone ondulato HD possa sopportare una tonnellata di peso massimo, o che una scatola in cartone ondulato possa trasportare in sicurezza oggetti pesanti in climi caldi e umidi. Una volta che si rendono conto che le soluzioni di cartone ondulato HD sono una valida alternativa, apprezzano molto tutti i vantaggi aggiuntivi della personalizzazione, della movimentazione e dell’efficienza del trasporto. E, naturalmente, il passaggio a un materiale leggero, cartaceo e riciclabile aiuta i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Gerald Dörzbach, direttore vendite di Mondi Wellpappe Ansbach.

Mondi supporta i clienti nel passaggio all’imballaggio in cartone ondulato HD, lavorando a stretto contatto dall’analisi iniziale alla progettazione e all’implementazione. I nuovi centri di coinvolgimento dei clienti ThinkBox di Mondi offrono uno spazio dedicato alla collaborazione e allo sviluppo di soluzioni nel segmento HD e industriale. I clienti potranno usare soluzioni leggere su misura che si adattano perfettamente a prodotti dalla forma strana o pesanti, aumentando il numero di articoli per confezione e massimizzando l’uso dello spazio di carico.

“La spedizione di articoli grandi e pesanti è sempre più complessa e costosa, oltre all’impatto ambientale che provoca. Ecco perché crediamo che “tutte le grandi cose dovrebbero arrivare a destinazione in packaging intelligenti”. I produttori potrebbero trarre vantaggio dal passaggio agli imballaggi in cartone ondulato HD per motivi operativi, logistici e di sostenibilità. Vogliamo raggiungere le aziende che potrebbero non aver considerato la possibilità di un’alternativa cartacea alle tradizionali casse e contenitori. Siamo a disposizione per sviluppare soluzioni personalizzate che non solo soddisfino le loro esigenze, ma siano sostenibili a partire dalla progettazione”, ha concluso Tarik Aniba, direttore vendite e marketing, Mondi Corrugated Solutions.