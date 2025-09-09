SCREEN a Labelexpo 2025 con la Truepress LABEL 520AQ

A Labelexpo 2025, SCREEN presenterà la Truepress LABEL 520AQ, una nuova soluzione progettata per rispondere alle esigenze in evoluzione dei trasformatori di etichette.

“Con la Truepress LABEL 520AQ vogliamo capire come i converter possano aumentare la produttività dei lavori esistenti ed entrare in nuovi mercati, e come questa tecnologia già consolidata possa aiutarli a soddisfare la crescente domanda di etichette sostenibili e di alta qualità”, ha dichiarato Carlo Sammarco, Business Development Director Packaging Solutions presso SCREEN Europe.

Inkjet digitale a base acqua ora per la stampa di etichette

La Truepress LABEL 520AQ è stata concepita come risposta diretta alle tendenze emergenti del settore della stampa di etichette: l’aumento dei costi di produzione e la crescente domanda di etichette premium.

La tecnologia inkjet a base acqua affronta entrambe le sfide offrendo una combinazione di output ad alta qualità e produttività eccezionale, già ampiamente riconosciuta nel settore della stampa commerciale. Con velocità di stampa di 100 metri al minuto su una larghezza supporti di 520 mm (508 mm larghezza stampabile), questa tecnologia consente di aumentare il rendimento senza compromettere qualità e affidabilità.

Grazie alla risoluzione di 1200 x 1200 dpi, i trasformatori possono aspettarsi una fedeltà d’immagine paragonabile all’offset – testi nitidi, linee precise e sfumature uniformi – con la versatilità della stampa digitale. Il Raster Image Processing proprietario di SCREEN e i sistemi avanzati di controllo dei supporti, gestiti dal software EQUIOS, garantiscono una precisione di registro superiore anche alle massime velocità di produzione. La tecnologia integra inoltre gli inchiostri Truepress SC+, già ampiamente utilizzati dalle macchine Truepress JET, che assicurano la stessa ampia gamma cromatica della stampa commerciale, con copertura ad alta densità costante anche ad alte velocità e con odore minimo.

Trasformare il mercato della trasformazione delle etichette

Con questa soluzione concettuale, SCREEN intende verificare come i trasformatori che integrano la stampa inkjet a base acqua nei loro flussi produttivi possano migliorare significativamente l’efficienza operativa. Lavori che in passato richiedevano attrezzature specializzate possono ora essere gestiti in modo più efficiente su questo sistema ad alta produttività, migliorando potenzialmente qualità e coerenza della stampa. Le aziende possono così liberare strategicamente le linee di finitura più complesse, riservandole ai lavori che realmente lo richiedono, aumentando la produttività complessiva dello stabilimento.

Oltre a ottimizzare le operazioni esistenti, la Truepress LABEL 520AQ può aprire nuove opportunità di mercato. Grazie alle sue capacità di formato ampio, la macchina supporta etichette di grandi dimensioni, consentendo ai trasformatori di servire nuovi formati di imballaggio e nuove richieste dei clienti. Supporta inoltre la stampa di dati variabili avanzati, come codici QR, codici a barre, elementi grafici randomizzati ed etichette personalizzate – ideali per promozioni, conformità e tracciabilità.

La versatilità del sistema è ancora in fase di esplorazione, ma i primi test mostrano un grande potenziale per segmenti altamente specializzati, tra cui etichette farmaceutiche, etichette agrochimiche ed etichette wet-glue. SCREEN, insieme a diversi partner tecnologici, sta studiando attivamente questi mercati emergenti, anticipando una nuova ondata di innovazione per la produzione digitale di etichette.