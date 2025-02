Quando l’aula incontra l’azienda: visita alla Coptip di Modena

La classe 4H dell’IPSIA F. Corni, corso d’industria grafica, ha visitato lo scorso settembre la Coptip di Modena, accolta calorosamente dal presidente Giuseppe Rovatti, che ha organizzato una visita dello stabilimento e una colazione molto apprezzate dagli studenti: questa iniziativa ha favorito un dialogo costruttivo tra studenti e professionisti

Per avere un incontro più ravvicinato con le tecnologie presenti in Coptip la classe è stata divisa in due gruppi. Il primo gruppo ha approfondito il tema della stampa rotativa offset, partecipando a sessioni pratiche con operatori che hanno spiegato il loro lavoro in modo chiaro. Il secondo gruppo ha seguito il percorso della prestampa e della preventivazione, per comprendere l’importanza di queste fasi nel ciclo di produzione.

“Come docente, ritengo fondamentale che gli istituti professionali interagiscano con il tessuto produttivo locale, questa sinergia arricchisce la formazione degli studenti e consente alle aziende di contribuire attivamente alla crescita delle nuove generazioni. È un dovere etico per le imprese rendersi disponibili, poiché investire nella formazione dei giovani garantisce una forza lavoro qualificata, pronta a rispondere alle sfide del mercato. Visite come quella alla Coptip rappresentano un ponte prezioso tra il mondo educativo e quello lavorativo, stimolando l’interesse e la motivazione degli studenti nel loro percorso di studi. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Rovatti, presidente di Coptip, e ai suoi collaboratori per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata”, ha detto il prof. Diego Lucarini, Packaging engineer and polygraphic specialist che ha accompagnato la classe in visita.

Gli specialisti del volantino cartaceo

Coptip si distingue non solo per l’eccellenza nella stampa, ma anche per le sue tecnologie all’avanguardia e il forte impegno nella sostenibilità. L’azienda è leader nel settore grazie all’adozione di soluzioni innovative che riducono l’impatto ambientale, e dedica risorse significative alla formazione continua e alla ricerca, garantendo un costante aggiornamento delle competenze dei propri operatori. Questi valori fanno della Coptip un modello di riferimento nel panorama industriale, capace di coniugare efficienza produttiva e responsabilità sociale. Il volantino è ancora uno strumento fondamentale per le strategie di comunicazione della GDO in Italia e in Europa, molto gradito dai consumatori per cogliere al volo le promozioni e comparare le offerte delle varie insegne. Coptip conta su 75 operatori che lavorano su una superficie di 30 mila mq, le rotative offset sono 3 e ogni giorno si stampano 250 t di carta.

Mondo aziendale e giovani

Il ruolo delle aziende nei percorsi di formazione degli studenti degli istituti tecnici e professionali è sempre più riconosciuto come fondamentale per garantire una formazione che risponda concretamente alle esigenze del mercato del lavoro. Queste istituzioni educative, che preparano i giovani a intraprendere carriere specializzate, necessitano di una connessione stretta con il mondo del lavoro per offrire ai propri studenti non solo una preparazione teorica, ma anche esperienze pratiche che li rendano pronti ad affrontare le sfide professionali. L’ENIP-GCT – Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale, Grafica Cartotecnica e Trasformatrice – in collaborazione con le imprese di settore, ha sempre creduto nell’importanza di avvicinare i giovani al mondo aziendale, supportando queste connessioni con le 35 scuole a indirizzo grafico-cartotecnico ad oggi riconosciute dall’Ente, tra cui l’IPSIA Fermo Corni di Modena.