Antonio Sada, Imball Center e Scatolificio Medicinese hanno ricevuto dalle mani del Presidente di FTA Europe Sante Conselvan i trofei che le tre aziende italiane si sono aggiudicate nella categoria internazionale del premio brasiliano Sergio Vay.

Un podio interamente tricolore a dimostrazione del livello di eccellenza della qualità italiana di stampa flessografica anche a livello internazionale.

Il Presidente di FTA Europe ha voluto consegnare personalmente il trofeo per congratularsi con i vincitori e per evidenziare ancora una volta la stretta collaborazione tra FTA Europe e le Associazioni di altri continenti, che si concretizza anche nella reciproca partecipazione ai concorsi internazionali.

“Speriamo di poterci nuovamente incontrare tutti il 5 maggio a Milano in occasione della cerimonia di premiazione degli FTA Europe Diamond Awards che tornerà finalmente in presenza“ afferma Sante Conselvan, Presidente di FTA Europe “e ovviamente il mio augurio va a tutte le aziende italiane che saranno selezionate per l’evento, ossia le vincitrici dei concorsi BestInFlexo 2020 e 2021”.