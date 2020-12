Partnership strategica fra Soma e MacDermid Graphic Solutions

MacDermid Graphics Solutions e Soma hanno ufficializzato una partnership strategica per la clientela del mercato flessografico. La partnership include l’installazione delle attrezzature Soma, inclusa la macchina da stampa Optima2, presso la sede di MacDermid ad Atlanta, Georgia, USA.

MacDermid e Soma sono entrambi focalizzati sull’assistenza clienti e sull’innovazione per diffondere l’uso della flessografia nel settore della stampa di imballaggi. Questa partnership amplia le collaborazioni di entrambe le società con partner focalizzati sulla flessografia per guidare lo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative.

“MacDermid è felice di lavorare con Soma. I nostri prodotti e sistemi innovativi combinati con la tecnologia di stampa di livello mondiale di Soma ci consentono di espandere le nostre capacità di vendita e assistenza per servire meglio i nostri clienti”, commenta Leigh Carpenter, Marketing Manager di MacDermid Graphics Solutions.

L’attuale centro di innovazione di MacDermid ad Atlanta include una suite completa dei più recenti software di prestampa, tecnologie di analisi di lastre e stampa, sistemi di produzione lastre termici e a solvente e apparecchiature per la produzione di lastre fotopolimeriche liquide. Nel centro sarà installata Optima², la macchina da stampa flessografica di nuova generazione di Soma con nuove funzionalità di automazione intelligente. Con l’aggiunta delle macchine Soma nella sede globale di MacDermid, il centro amplierà l’assistenza clienti per prodotti di riferimento, prove di stampa, formazione pratica, ricerca sulle applicazioni di stampa e risoluzione dei problemi di stampa.

“Il nostro attuale centro di innovazione è eccezionale per la prestampa e la produzione di lastre, con la macchina da stampa Optima2, offriremo ai clienti un’esperienza davvero unica; questo centro potenziato sarà progettato per consentire alle aziende attive nel settore della flessografia e degli imballaggi di collaborare alle innovazioni, ottimizzare i processi e creare nuovi standard per l’eccellenza della stampa flessografica, non vediamo l’ora di espandere la nostra partnership strategica con Soma per tutto il 2021 e oltre”, afferma Brad Wills, global senior vicepresidente di MacDermid Graphics Solutions.

“Sebbene viviamo certamente in un mondo connesso a livello globale, Soma sa benissimo che le risorse locali sono centri di riferimento significativi per esplorare e testare nuove tendenze e innovazioni nella stampa flessografica”, spiega Pavla Kusa, direttore commerciale, Soma.

“La partnership di Soma con MacDermid consentirà a tutti noi di collaborare con la comunità della stampa flessografica e offrire un centro onnicomprensivo che consenta veramente a chiunque di sperimentare nuove possibilità con una gamma completa di strumenti di prestampa e stampa”, commenta Garrett Taylor, direttore vendite di Soma, per Stati Uniti e Canada.

La macchina da stampa Optima2 verrà installata durante la seconda metà del 2021.