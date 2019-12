SOMA: presentata la nuova generazione di macchine flexo

K 2019 è stata l’occasione per il lancio delle macchine da stampa SOMA OPTIMA di nuova generazione, disponibile in dimensioni maggiori – larghezza 1050 mm e lunghezza 650 mm – perfetta per le tirature brevi, può gestire infatti fino a 20 lavori al giorno. Offre cambi lavoro facili e veloci, uniformità di stampa e riduzione dei costi operativi.

Impostazione del registro e stampa con zero scarti: OPTIMA può essere installata con il sistema ARUN per l’impostazione automatica dei lavori, una soluzione off-line unica che combina i vantaggi di un dispositivo di montaggio delle lastre con un dispositivo completamente automatizzato per l’analisi della superficie delle lastre e la misurazione dei registri. Il nuovo sistema ZERO METER per eliminare gli scarti è molto utile con le tirature brevi. Le impostazioni di registro e della pressione non sono più una sfida.

Riduzione del vibrazioni anche alle massime velocità: il sistema di controllo delle vibrazioni incorporato originariamente presente su SOMA OPTIMA² è stato aggiunto a OPTIMA. Riduce al minimo le vibrazioni a velocità di stampa elevate, ottimizzando così la qualità di stampa quando si utilizzano maniche HD o tecnologia di stampa a gamut esteso.

Riduzione della quantità di inchiostro residuo: l’esclusivo sistema di inchiostrazione di nuova generazione rende la stampa di colori pantone e la pulizia molto più efficienti. Utilizza un minimo di un litro e un massimo di cinque litri di inchiostro nel circuito di inchiostrazione e tubi corti per ridurre significativamente l’inchiostro residuo.

Le dimostrazioni live in fiera della SOMA OPTIMA, molto seguite, hanno visto la stampa di due lavori estremamente difficili, che hanno evidenziato l’eliminazione delle vibrazioni. I partner tecnologici di SOMA – 3M, Apex, Flint Group, Eckart, Innovia, Lohmann, Marvaco, Reproflex3, Rossini, Sandon – hanno lavorato per creare due nuovi design stampati dal vivo in fiera.

Il primo lavoro ha dimostrato che la nuova OPTIMA poteva stampare con successo un design con una lunghezza di ripetizione di soli 260 mm senza alcuna vibrazione alla massima velocità di stampa. La combinazione di sei design colorati è stata stampata insieme utilizzando la stampa a gamut esteso con colori di quadricromia CMYOGV insieme ad argento e bianco. Ottimizzando l’utilizzo della macchina SOMA OPTIMA, questo tipo di approccio protegge l’ambiente riducendo al minimo l’uso di inchiostro, materiale per lastre e supporti. Con l’esclusiva e ecologica cartuccia di SOMA, l’inchiostro argento è stato preservato e si sono ridotti i costi di questo costoso inchiostro.

Il secondo lavoro prevedeva un bellissimo soggetto proveniente dalla rotocalco, che ha messo in risalto fino al 15% di risparmio di inchiostro con l’utilizzo di una palette a colori fissa HD che utilizzava CMYOGV più argento e bianco. L’erogazione dell’inchiostro e l’uniformità della stampa sono state ottimizzate collegando separazioni colore superiori, retinature differenziate ed esclusivi pattern per le lastre. Comprendeva immagini con alte luci e colori compatti e vivaci. Il registro e la pressione sono stati impostati automaticamente dal sistema ARUN per il montaggio della lastra con zero metri di scarti, ideale per brevi tirature e cambi lavoro rapidi.

SOMA cerca sempre di ridurre l’impatto ecologico della stampa e un metodo è quello di esplorare nuovi supporti. Entrambi i lavori sono stati stampati su un film barriera EVOH trasparente Propafilm ™ Strata SL per imballaggi mono-struttura completamente riciclabili. Allo stand c’era anche una galleria di altre soluzioni “ecologiche”, come supporti e inchiostri completamente compostabili e stampa su carta con inchiostri a base d’acqua.

“In fiera abbiamo presentato a livello globale qual è la nostra risposta alle sfide quotidiane dei clienti. E sono personalmente molto orgogliosa del fatto che molti clienti di tutti i continenti si fidino, apprezzino e decidano di scegliere le nostre macchine come soluzione per le loro sfide”, commenta Pavla Kusa, direttore commerciale di SOMA.