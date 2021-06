Paolo Grasso nuovo direttore commerciale ACTEGA Metal Print

Paolo Grasso è stato nominato nuovo direttore commerciale di ACTEGA Metal Print GmbH. Con 26 anni di esperienza nel settore e dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile delle vendite globali per il produttore di macchine per la stampa flessografica a banda stretta OMET, Paolo è la persona ideale per promuovere l’adozione di EcoLeaf™, la rivoluzionaria tecnologia di metallizzazione sostenibile e conveniente, e supportare la sua recente commercializzazione.

Paolo inizierà a lavorare nella sua nuova posizione a luglio 2021 e si occuperà di aiutare l’azienda ad ampliare gradualmente il proprio programma di commercializzazione, estendere la rete di partner OEM, trovare nuovi partner di distribuzione, espandere la base di macchine installate e rendere disponibile la soluzione EcoLeaf in nuove aree geografiche.

“Sono lieto di far parte di ACTEGA Metal Print. Sebbene abbia trascorso 18 incredibili anni in OMET, era arrivato il momento di una nuova sfida e non avrei potuto pensare a una missione più stimolante della promozione di EcoLeaf in tutto il mondo”, commenta Paolo Grasso.

“Avendo lavorato nel mercato della banda stretta, avevo già sentito parlare della tecnologia di ACTEGA Metal Print e del suo potenziale, ma ora che la conosco meglio, capisco pienamente quanto sia trasformativa. Sulla base della mia esperienza del mercato e dopo aver ricevuto feedback dai nostri clienti beta, sono convinto che EcoLeaf sia la risposta a uno dei problemi più grandi relativi alla sostenibilità delle arti grafiche, ovvero lo spreco di lamine, e che pertanto offra ai brand quello di cui hanno bisogno per supportare i loro programmi di responsabilità sociale d’impresa”.

Alla base di EcoLeaf c’è un pigmento argento che può essere sovrastampato per ottenere un effetto arcobaleno di colori metallici, fra cui l’oro. Integrata in linea nelle macchine da stampa analogiche, nelle macchine da stampa digitali o nei dispositivi di finitura come nuova soluzione indipendente o montata su macchine esistenti, EcoLeaf comprende un’immagine trigger stampata e un’unità di metallizzazione che applica solo la quantità di metallo esatta e necessaria all’immagine trigger. Il risultato è l’eliminazione totale della lamina, che offre notevoli vantaggi economici e in termini di sostenibilità.

Lanciata verso la fine del 2019, EcoLeaf è stata utilizzata in modo sperimentale presso sei stamperie in Europa durante il 2020. Nonostante la pandemia, EcoLeaf ha offerto a queste stamperie specializzate nella stampa di etichette una soluzione nuova, esclusiva e proficua che permette ai loro clienti di adattarsi ai mutevoli comportamenti dei consumatori. A maggio 2021, l’azienda di stampa tedesca Kolbe-Coloco Spezialdruck GmbH è stata il primo cliente beta a concludere il programma di sperimentazione, annunciando di essere riuscita a raggiungere tutti i propri obiettivi di sostenibilità e di riduzione degli sprechi e, al contempo, ad accrescere l’efficienza operativa e ad accettare nuovi lavori redditizi.

“Siamo lieti che sia Paolo a ricoprire la posizione. La sua conoscenza del mercato a banda stretta è eccellente e la sua esperienza relativa alle aree geografiche in crescita sarà determinante per l’avviamento della commercializzazione e lo sviluppo del business per soddisfare la domanda globale”, ha concluso Jan Franz Allerkamp, CEO di ACTEGA Metal Print.