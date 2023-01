Pantone Viva Magenta 18-750 è il colore del 2023

Viva Magenta 18-750 è il colore del 2023 scelto da Pantone: un rosso quasi viola e cremisi.

Questo rosso discende dalla famiglia dei rossi e trasmette un forte segnale di forza, è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove la positività in ogni aspetto perché è potente ed energizzante, questo colore accoglie chiunque abbia la stessa voglia di vivere e uno spirito ribelle.

“In questa era piena di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. Pantone Viva Magenta 18-1750 si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti naturali più preziosi, nonché uno dei più forti e brillanti che il mondo abbia conosciuto. Radicato nel primordiale, questo colore ci riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore”, afferma Leatrice Eiseman, Executive Director, Pantone Color Institute.

È una tonalità rosso cremisi sfumata che presenta un equilibrio tra caldo e freddo, Pantone 18-1750 Viva Magenta è anche un colore ibrido, che sta tra il fisico e il virtuale nel nostro mondo a più dimensioni. È assertivo, ma non aggressivo, un rosso carminio che non domina con audacia ma adotta invece un approccio definibile come “un pugno in un guanto di velluto”. Esso trasuda dinamismo, è una tonalità di rosso trasformativa in grado di guidare il design affinché possa creare un futuro più positivo.

Il significato dietro Viva Magenta

Il colore dell’anno 2023 riconosce la nostra attrazione gravitazionale verso i colori naturali mentre si diffondono i movimenti sui cambiamenti climatici, sulla sostenibilità e la protezione del territorio. Nel processo di selezione del colore dell’anno di quest’anno, Pantone ha osservato un maggiore apprezzamento e consapevolezza della natura rappresentata da innumerevoli tendenze dello stile di vita. Stiamo incorporando più cose viventi nelle nostre case, come piante, fiori, pareti viventi e spazi esterni rigeneranti. Stiamo trovando un nuovo divertimento nei viaggi, negli sport e nelle attività ricreative all’aperto dopo aver interrotto queste attività durante la pandemia.

I rossi sono colori potenti che celebrano la vita. Come un rosso cremisi brillante, Viva Magenta bilancia l’audacia con una sensazione di divertimento. Questo mix dinamico trasuda ribellione, ma non a scapito della morbidezza. Lo spazio digitale ha accelerato la globalizzazione e, di conseguenza, siamo più che mai profondamente connessi gli uni agli altri. Non potremo mai comprendere appieno cosa c’è sotto la superficie di amici ed estranei che incontriamo, ma possiamo sempre lavorare per approfondire la nostra empatia. Il colore dell’anno 2023 parla del nostro desiderio di affrontare nuove sfide e provare il non convenzionale incontrando gli altri: Viva Magenta ha la capacità di rispondere al nostro bisogno collettivo di forza.

Viva Magenta nell’imballaggio

I marchi che vogliono apparire animati e appassionati possono utilizzare Viva Magenta per suscitare una forte reazione dei consumatori. Poiché i rossi sono colori che avanzano, attirano l’attenzione e mettono in risalto i colori che li circondano. Indipendentemente dal fatto che i consumatori stiano guardando i loro telefoni o girando tra i corridoi di un supermercato, attingendo al Colore dell’anno 2023 sarà più facile catturare l’attenzione.