Come avevamo annunciato nell’articolo pubblicato nel numero di Converter-Flessibili-Carta-Cartone luglio/agosto, Sun Chemical e Remac hanno ufficializzato la data dell’open house che si terrà il prossimo 29 settembre presso la sede del costruttore (Via Toscana 19, Piacenza).

Per Sun Chemical sarà l’occasione per presentare le proprie soluzioni di inchiostri solvente, coating e adesivi barriera per la realizzazione di laminati mono materiali e non solo.

Le soluzioni presentate forniscono una valida proposta alle esigenze di mercato in un’ottica di sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio sostenibile e verranno testate sulla nuova macchina Leg0 sviluppata da Remac durante l’open house, grazie alla quale è possibile applicare il coating e l’adesivo barriera in linea a tutto vantaggio di un miglior controllo dei costi di produzione.

La giornata si svolgerà in un’unica sessione con il seguente programma:

09.00-10.00 Arrivo – Registrazione – Welcome Coffee

10.00-11.00 Presentazione Prodotti e Laminating Machine

11.00-12.00 Demo

12.30-13.30 Light Lunch

14.00-15.00 Wrap up – Conclusioni

Per poter partecipare è necessario inviare la propria adesione a fiorenza.raggi@sunchemical.com

Oppure compilare il form (Fare link) Iscrizione open house Sun Chemical – Remac https://form.jotform.com/232062785561357