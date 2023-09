Inkmaker: terza stazione presso Samograph Italia

Fondatore di IM GROUP, Inkmaker ha completato un’importante installazione per la miscelazione di inchiostri a base acqua specifici per la stampa flessografica, presso Samograph a Sant’Anastasia, in Campania (Italia).

Il dosatore Inkmaker P32 appena installato è alimentato dal software InkPro, di proprietà di IM GROUP, appositamente progettato per consentire un’accurata miscelazione durante l’erogazione. Le teste dosatrici – in grado di erogare fino a 32 coloranti e componenti additivi – hanno una resa di oltre 1.000 litri di inchiostri, distribuibili su secchi o fusti tramite doppia bilancia: una bilancia da 30 kg, con una leggibilità fino a 1g, e una bilancia da 1.500 kg con una leggibilità fino a 2g. La linea di produzione automatizzata è inoltre dotata di tracciabilità completa conforme alle certificazioni alimentari ISO, registrazione delle formule e cronologia di lavorazione – con personalizzazione opzionale dei parametri di dosaggio per ottimizzare i tempi e le condizioni di produzione quando richiesto – e rapporti di produzione durante tutto il processo. Alimentate dalla tecnologia Industria 4.0 di IM GROUP, venti pompe sono dedicate agli inchiostri flessografici specifici per l’imballaggio alimentare.

Una novità dell’impianto è il doppio sistema di agitazione semiautomatico, che include il miscelatore stand-alone “Stirplus”, prodotto da IEC+ (membro di IM GROUP), per garantire la corretta miscelazione dei colori spot per tutti i formati di produzione.

“Il P32 è tra i sistemi top di gamma di Inkmaker, progettati per la massima efficienza e resa” , ha spiegato Alessandro Tallone, Area Sales Manager di IM GROUP, responsabile della messa in sicurezza del progetto. “Insieme alla stazione offset a doppia miscelazione Polare di Inkmaker, che abbiamo installato qui nel 2021, questi macchinari garantiranno a Samograph di continuare ad essere leader nei suoi settori. Vorremmo ringraziare Samograph per il loro leale supporto e non vediamo l’ora di lavorare presto insieme sui loro prossimi progetti”.

Samograph, da oltre due decenni leader nella produzione e distribuzione di inchiostri e materiali per le arti grafiche, è specializzata in varie tecniche di stampa e nella fornitura di colori spot nel Sud Italia per: inchiostri offset convenzionali, inchiostri offset alimentari, inchiostri UV-offset, inchiostri UV flexo e flexo base acqua sia nel settore commerciale che tecnico-scientifico. Si distingue per la qualità, l’efficienza e l’innovazione, avendo ottenuto numerose certificazioni, tra cui le certificazioni GMP (buone pratiche di fabbricazione) per tutti i suoi processi aziendali, oltre all’ISO; 9001-14001 e 45001.

“Questo è il terzo sistema di dosaggio automatico Inkmaker di IM GROUP su cui Samograph ha investito negli ultimi due anni. La loro accuratezza, velocità e affidabilità, unita alla potenza del loro software, tracciabilità e gestione dei ritorni, non ha rivali “, ha affermato Salvatore Montella, direttore di SAMOGRAPH. “Siamo molto soddisfatti dei risultati fino ad oggi e non vediamo l’ora di iniziare la produzione del nostro inchiostri flessografici a base acqua.”