23 ottobre: Giornata internazionale della stampa

I professionisti della stampa di tutto il mondo possono dichiarare il loro amore per la stampa condividendo “printspiration” sui canali social media per celebrare la Giornata internazionale della stampa utilizzando l’hashtag #IPD24. Il poster della Giornata internazionale della stampa 2024 è stato creato da Craig Bower, Design That Rocks.

Il tema di quest’anno è #PrintLife. #PrintLife rappresenta la nostra vita nella stampa: cosa facciamo, dove lo facciamo, per chi lo facciamo e perché lavorare nella stampa offre una carriera divertente e gratificante. #PrintLife rappresenta anche l’attaccamento emotivo al mezzo tangibile della stampa quando si tratta di celebrare momenti importanti della nostra vita, creare ricordi e molto altro ancora.

“Quest’anno è il decimo anniversario della Giornata internazionale della stampa e la missione annuale di andare sui nostri social e dichiarare il nostro amore per la stampa continua a crescere in tutto il mondo”, ha affermato Deborah Corn, fondatrice della Giornata internazionale della stampa e ambasciatrice intergalattica di The Printerverse presso Print Media Centr. Print Media Centr fornisce ispirazione e risorse alla sua vasta rete di professionisti globali della stampa e del marketing attraverso formazione, eventi, podcast da The Printerverse, ProjectPeacock.TV, Girls Who Print e una serie di iniziative di sostegno alla comunità. Print Media Centr collabora anche con stampatori, fornitori e organizzazioni del settore per aiutarli a creare relazioni più solide e significative con i clienti e relazioni durature con i membri.

“Dato che lo sviluppo della forza lavoro è un problema universale nel settore, #IPD24 è l’occasione perfetta per condividere i fantastici prodotti stampati che si possono creare, e far capire come i media stampati supportano i media digitali in quanto sono un potente canale di comunicazione e aiutano a trasformare la stampa da una tecnologia antiquata a una moderna”.

“La stampa è già una parte importante della vita delle persone, soprattutto quando si documentano e si celebrano traguardi e occasioni speciali. Ho scelto #PrintLife come tema di quest’anno per concentrarmi sui progressi nella tecnologia di stampa che la rendono una tela personalizzabile per decorare le nostre case e le nostre aziende, illuminare le nostre bottiglie di soda preferite con etichette elettroniche stampate e creare esperienze interattive con ponti digitali verso i media online”, ha affermato Corn. “Ci sono così tante applicazioni di stampa di cui i consumatori non sono a conoscenza: l’International Print Day è l’occasione perfetta per coinvolgere e ispirare il tuo pubblico e creare nuove connessioni e clienti mostrando cosa sai fare”.