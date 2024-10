Le iniziative sociali di Mito Srl

Mito srl è presente da molti anni sul mercato italiano del packaging e ha sviluppato con i clienti un rapporto di fiducia e collaborazione che si estende oltre al mero ruolo di fornitore di prodotti e soluzioni.

Leader nel settore dei controsolcatori grazie all’ampio catalogo di prodotti del gruppo internazionale C&T Matrix, Mito ha fatto dell’innovazione tecnica un modus operandi ormai connaturato alla propria filosofia aziendale. Il percorso attraverso cui nasce un nuovo progetto è molto articolato e si sviluppa prendendo in considerazione le problematiche poste dal cliente che vengono affrontate nei tempi e nei modi più opportuni con l’intervento dei tecnici e degli specialisti più accreditati. Per questo motivo, ogni nuovo prodotto presentato da Mito può realmente essere definito come una soluzione originale e innovativa per migliorare il flusso lavorativo all’interno delle aziende o per risolvere una specifica impasse tecnica.

I clienti rivolgono con fiducia a Mito le loro richieste sapendo di trovare un interlocutore sempre pronto a dare una consulenza focalizzata sulle loro questioni. Questo rapporto con le aziende si è approfondito negli anni tanto che la collaborazione si spinge anche oltre all’aspetto tecnico. Mito infatti è molto sensibile ai temi di attualità e sostiene da tempo diverse iniziative meritorie che riguardano il sociale, lo sport e i giovani. Lavorare per avere un futuro migliore richiede uno sguardo a lungo termine che non abbia paura di investire in progetti che aspirano a un benessere più diffuso. Tra le molte iniziative, Mito ha supportato quest’anno la gara nazionale Fidal di Trail Running, trofeo Imbal Carton, 3° memorial Gian Castagna. L’evento si è svolto lo scorso 22 settembre a Prevalle (BS) su un percorso di 15 Km con 750 m di dislivello. In parallelo alla gara competitiva, valida come terza prova del circuito Grand Prix di corsa in montagna, si è tenuto il Family Run di 6 Km aperto a tutti anche ai non tesserati. Per l’occasione si sono visti in gara atleti di caratura nazionale per fare un po’ di movimento all’aria aperta in mezzo a stupendi paesaggi alpini ricordando il motto latino: “mens sana in corpore sano”.