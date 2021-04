Nasce Grafotronic Italia SRL

La società svedese Grafotronic, uno dei principali fornitori di apparecchiature per la finitura digitale, continua la sua crescita mondiale fondando Grafotronic Italia Srl. Con un ufficio vendite e assistenza a Brescia, Grafotronic Italia offrirà supporto locale in Italia.

“Lavoro con Grafotronic dal 2008 e sono molto felice di far parte di una sfida così entusiasmante. Questa nuova società mostra la volontà di Grafotronic di investire nel mercato italiano e di continuare a supportare i clienti con un servizio post-vendita locale, fornito come di consueto da Narrow Web Italia. Credo che questa partnership sarà un vantaggio per tutti!”, ha affermato Gabriele Gerbella di Grafotronic Italia Srl.

“Abbiamo un’ampia base di installazioni in Italia e vogliamo rafforzare la nostra presenza nella regione. Fondare Grafotronic Italia è da tempo un obiettivo per Grafotronic e vorremmo ringraziare Gabriele Gerbella per aver preso l’iniziativa. Crediamo che l’Italia diventerà un mercato importante per Grafotronic nei prossimi anni, e vorremmo inviare un segnale forte ai nostri clienti italiani: Grafotronic è impegnata a supportare continuamente i nostri clienti in Italia”, conclude Mattias Malmqvist, VP di Grafotronic.