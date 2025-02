MITO consolida il primato nel settore cartotecniche

Anche nel 2024, MITO srl si riconferma come il principale player nel settore delle forniture per cartotecniche grazie alle consolidate linee di controsolcatori disponibili in vari formati e tipologie, come ci conferma il CEO Giuseppe Mitolo: “Questo è un periodo molto interessante per il mercato delle cartotecniche ma purtroppo regna anche molta confusione: si vedono diverse novità e tendenze più di moda che di sostanza e, perciò, molte aspettative vengono disattese. Siamo giunti a un punto in cui molti clienti rimangono disorientati e non vogliono avere più complicazioni ma chiedono risultati chiari e misurabili. Noi siamo rimasti con i piedi per terra e cerchiamo di offrire, grazie alla nostra esperienza tecnica, le soluzioni più affidabili con un giusto rapporto qualità/prezzo. Grazie a questo approccio, abbiamo consolidato nel 2024 la nostra presenza nelle cartotecniche con un servizio puntuale e un nuovo sistema di controllo delle tolleranze produttive che ci assicura la massima precisione dei nostri controsolcatori. Il gruppo C&T di cui facciamo parte ha avuto lo scorso anno una notevole crescita a livello internazionale e siamo orgogliosi di aver contribuito con i nostri prodotti “made in Italy” particolarmente apprezzati per la loro originalità. Per il 2025 stiamo lavorando per migliorare la nostra offerta per alcune fasce di mercato che richiedono soluzioni e servizi ritagliati su misura e abbiamo in programma di rivedere i nostri processi produttivi in modo da renderli ancora più efficienti. Penso che sarà un anno intenso e pieno di sfide stimolanti ma sono sicuro che in MITO abbiamo gli strumenti e le capacità per affrontare anche le situazioni più complesse. Il mondo del packaging è in chiara evoluzione e sta cercando di superare l’approccio massimalista e utopistico di una certa visione green e va orientandosi su soluzioni che privilegiano il giusto compromesso tra efficienza e sostenibilità ambientale. Ovviamente noi e i nostri partner saremo presenti al Print4All per dare una mano ai nostri clienti anche su questo tema sensibile ma di questo avremo tempo di parlare più avanti”.