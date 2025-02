Nuovo riconoscimento internazionale per Sante Conselvan

Il 29 novembre 2024 in occasione del Golden Gryf Conference di Varsavia, organizzato dalla Chamber of Printing, l’Onorevole Marek Rymsza Ministro dell’ufficio della Presidenza Polacca, ha assegnato a Jerzy Czubak la “Knigh’t Cross of the Order of Polonia Restituta”.

Ad altri esponenti del mondo della stampa polacca sono state poi consegnate le Croci d’Oro e d’Argento al Merito.

In tale occasione, Il Presidente della Polish Chamber of Printing, Jacek Kusmierczyk, ha attribuito a Sante Conselvan l’onorificenza “Zasluzony Dla Polskiej Poligrafii”.

Questo prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per il suo sostegno all’Associazione PCoP e alla Comunità della stampa polacca.

Per Sante Conselvan, Presidente di FTA Europe e Membro del Consiglio Direttivo di ATIF, tale riconoscimento si aggiunge ad altri prestigiosi precedenti in ambito sia nazionale che internazionale, fra cui ricordiamo: “Il Pollicione d’Oro” alla carriera, la “UK Stationer’s Freeman”, il “FTA USA Presidente Award”, il titolo “Freeman of City of London” e quello di “Chevalier de Gutenberg”, a testimonianza del suo costante impegno nell’ambito nazionale e internazionale della stampa e del packaging.