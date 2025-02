L’Associazione Italiana Scatolifici ha creato un nuovo manuale per gli scatolifici trasformatori, che ha l’obiettivo di aumentare la cultura del settore, agevolare il rapporto con i clienti, definire best practice e fare crescere il comparto.

‘Imballaggi in cartone ondulato – Informazioni generali e aspetti produttivi; Linee guida tecniche e commerciali’ è la nuova pubblicazione sviluppata dall’Associazione Italiana Scatolifici, che rappresenta gli scatolifici trasformatori di tutta Italia – un settore con un fatturato complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro e che offre lavoro a migliaia di persone in tutto il territorio nazionale -.

Il Manuale è frutto di un lavoro congiunto tra l’associazione, un pool di esperti delle diverse tematiche trattate e una selezione di clienti degli scatolifici e ha l’obiettivo di fare cultura sugli imballaggi in cartone ondulato (sia all’interno del settore che all’esterno) e fare crescere il comparto.

Le principali valenze di questo progetto sono: dare visibilità alla categoria degli scatolifici trasformatori, parte di una filiera articolata e complessa ma che ha proprie specificità, esigenze, caratteristiche e che non è sufficientemente conosciuta e riconosciuta in tante sedi importanti, anche istituzionali; presentare sugli i numerosi vantaggi degli imballaggi in cartone ondulato in termini di circolarità e sostenibilità sia all’interno del settore che all’esterno, fino ad arrivare ai consumatori.

Il Manuale è stato sviluppato dalla Commissione Tecnica dell’Associazione, che nella stesura di alcune parti si è avvalsa della collaborazione del Centro Qualità della Carta di Lucca (il laboratorio indipendente di prove, certificazione, sperimentazione e ricerca punto di riferimento del settore) e di specialisti nelle diverse tematiche trattate. Affronta i più rilevanti aspetti tecnici relativi al packaging in cartone ondulato con lo scopo di rendere più efficiente il rapporto di fornitura di imballaggi in cartone ondulato e dei servizi connessi; di garantire un’elevata qualità e sicurezza delle forniture; di consentire agli acquirenti di imballaggi una scelta commerciale consapevole e trasparente.

Imballaggi in cartone ondulato è diviso in due parti. La prima parte, Informazioni generali e aspetti produttivi, introduce al mondo del cartone ondulato e alle principali tipologie di imballaggio, spiegandone le caratteristiche e dando una serie di elementi utili per orientare le scelte verso il packaging più idoneo per le diverse esigenze. Vengono poi trattati i più rilevanti aspetti tecnici – caratteristiche delle onde, prestazioni, prove di laboratorio, tolleranze – e le principali certificazioni e normative che riguardano gli imballaggi in cartone ondulato.

La seconda parte, Linee guida tecniche e commerciali, definisce i principali elementi da considerare nei contratti di fornitura di imballaggi in cartone ondulato, con un focus specifico sulle caratteristiche degli scatolifici trasformatori.

Il Manuale è stato lanciato ufficialmente lo scorso novembre, con una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati ed è stato distribuito in anteprima agli scatolifici aderenti all’Associazione Italiana Scatolifici. Ora è a disposizione di tutto il comparto degli scatolifici trasformatori, con l’obiettivo di diventare uno standard di riferimento del settore.

Promozione della sostenibilità ambientale

L’Associazione Italiana Scatolifici – che da anni pone la sostenibilità ambientale al centro delle proprie attività – anche attraverso questo nuovo Manuale vuole promuovere attivamente i concetti di economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale all’interno del comparto degli scatolifici.

Il Manuale evidenzia infatti come il cartone ondulato sia una risposta efficace alle crescenti strette dell’Unione Europea in tema di sostenibilità degli imballaggi ed è anche un vademecum per navigare le continue evoluzioni del mercato e le sempre più stringenti richieste in tema di sostenibilità. Il cartone ondulato si configura infatti come una risorsa chiave per promuovere un’economia che operi nel rispetto totale dell’ambiente: un materiale che in prospettiva potrebbe andare a sostituire altri materiali ad alto impatto ambientale in numerosi settori.