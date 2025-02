Grafiche Sabbioni entra con BOBST nell’era dell’Industry 5.0

60 anni di attività da poco celebrati, un’organizzazione industriale a dimensione familiare, un percorso fatto di passione e sacrifici dove la tradizione non ha ostacolato il percorso verso l’innovazione di Grafiche Sabbioni, azienda cartotecnica umbra che oggi è pronta ad affrontare la sfida dell’Industria 5.0 grazie alla nuova partnership con BOBST.

Grafiche Sabbioni è un’azienda storica nel panorama dell’industria lito-cartotecnica italiana, e poco più di un anno fa, nel settembre 2023, ha festeggiato i 60 anni di storia. Siamo nel nord dell’Umbria, a Trestina in provincia di Perugia, a pochi chilometri da Città di Castello, in una regione che storicamente ha sempre fornito il proprio contributo all’industria grafica, cartotecnica, trasformatrice con realtà industriali importanti a livello nazionale e non solo.

Nata nel 1963 per volontà del Cav. Giuseppe Sabbioni, ancora oggi presente in azienda, l’azienda è oggi gestita dai figli Roberto e Federico, ma sono già presenti membri della terza generazione che stanno muovendo i primi passi per poter garantire quella continuità di gestione, in un perfetto mix di esperienza, tradizione e voglia di guardare al futuro e alle innovazioni con rinnovato entusiasmo in perfetta sintonia con lo spirito del nonno Giuseppe, che a 85 anni, ama immergersi nelle problematiche quotidiane della sua azienda.

Dal 2000 la svolta cartotecnica

Inizialmente focalizzata nel mercato litografico, con una piccola produzione cartotecnica legata ai cartellini per i jeans, la svolta e l’ingresso definitivo nel mondo del packaging in cartoncino e dei Pop Display avviene nei primi anni 2000, sfruttando anche le potenzialità e la flessibilità delle macchine da stampa in dotazione all’azienda. “Oggi il 95% della nostra produzione è dedicata al mondo cartotecnico con astucci per la cosmesi, parafarmacia, erboristeria e gli espositori e cartellonistica da terra e banco e siamo organizzati con un ciclo produttivo completamente interno: progettazione grafica, prestampa, stampa, legatoria e cartotecnica”, ci racconta Federico Sabbioni, sottolineando una scelta quasi obbligata a causa della particolare ubicazione geografica, lontana da aziende terziste.

Da un punto di vista della presenza geografica, Grafiche Sabbioni, che ha in organico circa cinquanta collaboratori, vanta una presenza su tutto il territorio nazionale, allargata al mercato francese, dove è presente con un ufficio commerciale focalizzato al packaging di lusso, molto apprezzato oltralpe e dove le aziende italiane sono un punto di riferimento e garanzia di qualità.

“La nobilitazione del packaging e tutto il know-how che ci sta dietro, unita alla sostenibilità sono i principali trend che attraversano il settore del packaging, pertanto riuscire a coniugare materiali di pregio con una produzione sostenibile, gestita internamente e quindi totalmente sotto controllo, ritengo che sia la chiave del nostro successo, specialmente nel mercato francese, nel quale non è facile penetrare. Lavoriamo per creare soluzioni e progetti unici per i nostri clienti pertanto dotarsi delle giuste tecnologie in ogni fase del processo produttivo è assolutamente fondamentale”, racconta Roberto Sabbioni.

Nuova piega-incollatrice BOBST EXPERTFOLD 110 A3 con tavolo di raccolta HANDYPACK GT

Lo scorso anno, dopo un’attenta valutazione delle commesse e della propria organizzazione produttiva, il management di Grafiche Sabbioni ha individuato nel reparto di incollatura l’anello della catena da rinforzare, per eliminare quei colli di bottiglia che inevitabilmente si erano venuti a creare, vista l’elevata produttività delle macchine da stampa e della fustellatrice automatica. “Abbiamo deciso di investire in una nuova piegaincollatrice all’incirca un anno fa, anche perché eravamo arrivati a inserire il doppio se non il terzo turno nel reparto di incollatura per stare al passo con gli ordini. Volendo poi fare un salto di qualità anche in questo reparto, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo deciso di scegliere una macchina BOBST”, ci racconta Federico, aggiungendo che è stato inserito inoltre un plotter per l’incollaggio manuale degli espositori, sia per rispondere alle esigenze legate ai prodotti POS ma anche per liberare la piegaincollatrice di tutta una serie di piccoli lavori da 1000/2000 mila copie per i quali non valeva la pena utilizzare la macchina.

La scelta di BOBST risponde a due precise richieste, da un lato quella di migliorare la produttività del reparto, la seconda ma forse la più importante, quella di scegliere un partner con il quale intraprendere un percorso di crescita, che potesse affiancare Grafiche Sabbioni, fornendo garanzie in termini di know-how oltre che affidabilità del macchinario stesso. “Conoscevamo ovviamente la qualità e le performance delle tecnologie BOBST, ma quello che ci ha favorevolmente colpito, è stata la grande professionalità e l’attenzione ai minimi dettagli che abbiamo riscontrato in tutte le figure chiave con le quali ci siamo interfacciati per portare avanti questo investimento; hanno capito la nostra realtà e ci hanno guidati nella configurazione di un prodotto su misura per le nostre esigenze, ma eravamo certi che sarebbe stato così. Oggi a un anno circa dall’installazione, e con un percorso di apprendimento dei nostri operatori ancora in essere, possiamo ritenerci estremamente soddisfatti della nostra scelta, riusciamo a essere più veloci; siamo altresì consapevoli di non sfruttare a pieno le potenzialità di questa tecnologia, ma ci stiamo preparando per le sfide future”, aggiunge il cav. Giuseppe Sabbioni, in previsione di un aumento dei volumi per i quali l’azienda sta lavorando da tempo e si sta strutturando.

La EXPERTFOLD scelta dall’azienda perugina è dedicata alla produzione degli astucci in cartoncino teso, anche di piccolo formato, ed è dotata del dispositivo per i 4 angoli. Per quanto riguarda l’impianto di incollaggio è stato scelto il nuovo sistema Baumer hhs che garantisce un’importante riduzione del consumo di colla. È stato inoltre previsto anche il modulo HANDYPACK GT per la raccolta delle scatole in uscita, in modo rapido e semplice, così da richiedere un minor intervento in questa sezione, degli operatori. “Con questa nuova piegaincolla la nostra azienda entra in un nuovo mondo per quanto riguarda l’incollatura delle scatole, i nostri operatori hanno seguito i corsi di formazione con i tecnici BOBST e abbiamo dovuto familiarizzare soprattutto a livello software, anche perché la nuova EXPERTFOLD è connessa al sistema informativo aziendale e rappresenta per noi la prima tecnologia produttiva con la quale affrontare il percorso dell’industria 5.0; stiamo valutando in tal senso altri importanti investimenti così da migliorare l’efficienza produttiva unitamente a un’importante riduzione dei consumi”, conclude Roberto Sabbioni.

Grafiche Sabbioni nel 2025 sarà una società B-Corp

Un percorso, quello della sostenibilità che in Grafiche Sabbioni è da sempre un driver competitivo di importanza vitale, lo richiede il mercato, lo esigono i clienti, ma è anche uno degli ambiti di interesse principale per gli imprenditori, come la famiglia Sabbioni, che guardano al futuro con entusiasmo e positività. L’attenzione a queste tematiche è così sentita che in azienda è stato istituito un nuovo ufficio qualità e sicurezza gestito da un ingegnere che dovrà condurre Grafiche Sabbioni verso la certificazione B-Corp.

“Investiamo continuamente, in tecnologia ma anche e soprattutto in formazione e risorse umane. Dallo scorso mese di settembre abbiamo inserito 5 nuove figure professionali in diversi ambiti delle attività aziendali, crediamo nel nostro lavoro e anche se i tempi non sono certamente facili, stiamo preparando l’azienda ad affrontare le sfide che il mercato ci sottoporrà”, conclude Federico Sabbioni.