Sulla scia del grande successo ottenuto dai talk proposti durante la scorsa Ipack-Ima, che hanno visto avvicendarsi sulle poltrone del salottino di Anna Paola Cavanna illustri rappresentanti di tutta la filiera del printing, converting e packaging è nata una iniziativa editoriale dal titolo “Laminati Cavanna Talk: interviste in fiera”.

Un volume che raccoglie i dialoghi autentici e stimolanti tra Anna Paola Cavanna e partner, fornitori, rappresentanti istituzionali, politici e protagonisti del mondo del packaging, realizzati nello stand aziendale durante la fiera internazionale IPACK IMA 2025: il format dei TALK è l’emblema del confronto, del dialogo e di un futuro condiviso.

Il libro è curato dalla redazione di Italia Imballaggio con progetto grafico a cura dell’agenzia Intono, ed è dedicato alla memoria di Stefano Lavorini, amico, giornalista ed editore, che con passione e visione ha accompagnato l’evoluzione della comunicazione nel nostro settore.

La presentazione del libro avverrà sabato 27 settembre alle ore 10 presso Laminati Cavanna Academy – Via Bologna 11 – Zona industriale Calendasco (PC).

Andrea Spadini Editor in Chief di Converter è stato intervistato da Anna Paola Cavanna durante Ipack-Ima.