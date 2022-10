La macchina da stampa digitale Kodak Ascend sarà presentata con dimostrazioni dal vivo presso lo stand N861. Ascend è la prima macchina da stampa elettrofotografica (EP) alimentata a foglio progettata per stampare supporti pesanti su lunghezze importanti con decorazioni CMYK più lamina a freddo – o qualsiasi altra delle varie opzioni di nobilitazione della stampa disponibili – in un solo passaggio. Questa macchina da stampa consente a qualsiasi azienda di entrare nei mercati della vendita al dettaglio/POP e degli astucci pieghevoli con una soluzione più conveniente rispetto alle attuali macchine da stampa EP o ai sistemi inkjet per stampa in piano.

Kodak eseguirà dimostrazioni dal vivo delle soluzioni Kodak Prinergy on Demand per flusso di lavoro, il principale software di automazione basato su cloud che consente agli stampatori di aumentare la produttività, ridurre i tempi di consegna e i costi. Il software Prinergy Workflow offre una potente automazione per la stampa offset, flessografica, digitale e rotocalco, compatibilità con praticamente tutti i software e le apparecchiature di terze parti e connettività con la più ampia gamma di macchine da stampa digitali.

I visitatori di Printing United potranno vedere la macchina da stampa digitale Kodak Prosper Ultra 520, che è dotata della tecnologia Kodak Ultrastream Inkjet e ridefinisce la stampa inkjet di produzione di alta qualità. Con la sua qualità di livello offset e l’elevata produttività, Prosper Ultra 520 è un investimento ideale per mitigare i rischi posti dai problemi della catena di approvvigionamento e dall’aumento dei prezzi dell’energia, dell’alluminio e di altre materie prime che influiscono sulle lastre offset.

Un’altra innovazione pionieristica per la stampa inkjet è la nuova Kodak Prosper 7000 Turbo Press, la macchina da stampa inkjet più veloce del mondo, che offre velocità di stampa fino a 5.523 pagine A4/min.

I visitatori della fiera potranno approfondire anche i vantaggi delle lastre Kodak Sonora XTRA Process Free. La lastra offset Kodak di nuova generazione senza processo offre un contrasto dell’immagine notevolmente migliorato, un’esposizione più rapida e una maggiore robustezza nella gestione, oltre a sostenibilità e risparmi sugli scarti in prestampa e in stampa.