La macchina da stampa digitale Kodak Ascend è la prima macchina da stampa elettrofotografica (EP) progettata per stampare tirature elevate di supporti extra-pesanti con finitura CMYK e applicazione di foil in piano in un’unica passata. Più flessibile delle macchine digitali tradizionali e più produttiva rispetto ai sistemi inkjet in piano, raggiunge la velocità di 572 mq/ora. Grazie alla lunghezza del foglio, pari a 122 cm, la macchina digitale dispone di un’area di stampa maggiore del 23% rispetto a un formato B2. La nuova macchina Kodak è una soluzione economica per la produzione di applicazioni retail/POP e imballaggi: sarà disponibile nel secondo trimestre del 2022 in Nord America e in Europa.

Novità anche per flusso di lavoro, verniciatura e CtP

Con Prinergy On Demand Access, Kodak introduce un’espansione della piattaforma basata su cloud Prinergy On Demand. Questa nuova opzione rende accessibile questa piattaforma software per il settore della stampa a stampatori di qualsiasi dimensione, con o senza macchine da stampa digitali.

La nuova vernice per stampa digitale Kodak Prosper Digital Varnish è a base acqua e può essere applicata su un’area o su punti localizzati degli imballaggi stampati che utilizzano i sistemi Kodak Prosper S-Series o Kodak Prosper Plus Imprinting. La vernice può essere applicata a registro perfetto, inoltre crea uno strato opaco protettivo che assicura resistenza allo sfregamento e all’acqua per gli imballaggi in carta.

L’app per il controllo mobile dei sistemi CtP Kodak consente il controllo e monitoraggio in remoto di 10 sistemi CtP Kodak al fine di ridurre la dipendenza dalla manodopera in sede per la gestione di lavori in coda, aggiornamenti dello stato. Questa app garantisce l’accesso ai dati in tempo reale e storici con un reporting personalizzabile per risparmiare tempo sull’analisi dei dati, dare priorità alle azioni e migliorare l’efficienza della produzione delle lastre.