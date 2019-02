Kodak risponde alle esigenze del settore del packaging con le soluzioni PROSPER Plus Imprinting

Kodak ha annunciato l’introduzione delle nuove soluzioni KODAK PROSPER Plus Imprinting per il settore del packaging. Queste soluzioni comprendono quattro nuovi componenti per la stampa, inchiostri per packaging non a contatto con i generi alimentari e prepatinature per scatole in cartoncino e involucri per alimenti, bicchieri e piatti di carta e risme. I nuovi modelli PROSPER Plus daranno agli stampatori possibilità ancora maggiori di sfruttare il getto d’inchiostro continuo come funzionalità complementare alla macchina da stampa su lato singolo KODAK PROSPER 6000S e alla soluzione per rotative (supporti flessibili) UTECO SAPPHIRE EVO.

La soluzione PROSPER Plus Imprinting è la nuovissima linea di componenti con tecnologia KODAK Stream Inkjet sviluppata basandosi sui sistemi KODAK PROSPER S-Series Imprinting e progettata per applicazioni decorative di packaging e prodotti. I quattro prodotti hardware comprendono 2 modelli per formati stretti e 2 modelli per grandi formati in grado di eseguire la stampa a velocità fino a 260 mpm o 600 mpm.

Il modello per formati stretti consiste in un modulo spruzzatore singolo da 105 mm, perfetto per stampare codici a barre, codici QR, informazioni promozionali su concorsi o formati stretti in monocromia o quadricromia. Il modello per grandi formati consiste in un modulo per materiali di stampa cuciti doppi da 210 mm, ideale per applicazioni su cartone ondulato e pieghevole, etichette e packaging che richiedono la stampa a pagina intera o layout dinamici. Questi componenti possono essere montati inline con macchine da stampa offset, flessografica o a rotocalco prodotte da Uteco o altri fornitori oppure implementati nelle linee di rifinitura, ad esempio nei sistemi di piegatura/incollaggio, offrendo la flessibilità necessaria per integrare la stampa digitale in tutti i vari centri di stampa esistenti. I modelli PROSPER Plus sono dotati di nuove modalità di stampa caratterizzate da gocce d’inchiostro più piccole e risoluzione più alta per un’essiccazione più rapida e una qualità di stampa migliore.

Gli inchiostri a base d’acqua di Kodak sono semplici da utilizzare e hanno ottenuto certificazioni negli Stati Uniti e in Europa per sicurezza alimentare, contatto diretto con la pelle e prodotti per la ristorazione. Presentata in occasione della fiera drupa 2016 insieme al nostro kit di inchiostri con spazio cromatico esteso, la vernice per stampa digitale di Kodak per applicazioni di packaging offre una combinazione unica di lucidità e durata prolungata su cartoni pieghevoli e relative applicazioni. Questa vernice a base d’acqua per la stampa digitale è formulata per soddisfare i requisiti di contatto non diretto con i generi alimentari ed è priva di COV, oli minerali ed eventuali componenti UV non reattivi.

La campagna Libertà creativa è studiata per sensibilizzare e promuovere l’uso della stampa digitale nelle applicazioni di packaging. Stampatori e convertitori necessitano di flessibilità ed efficienza di produzione per tirature più basse implementando tecnologia inline e nearline redditizia. Marchi e agenzie di grafica necessitano di prodotti più ecologici, flessibilità e creatività, nonché di poter introdurre rapidamente le loro idee sul mercato con la massima libertà creativa. La linea di prodotti di Kodak combina redditività e flessibilità creativa offrendo un’amplissima gamma di supporti, senza pregiudicare la creatività.

Kodak sta inoltre lavorando in stretta collaborazione con i leader del settore, tra cui Michelman (www.michelman.com), per testare la compatibilità degli inchiostri e delle tecnologie di Kodak con svariati supporti, come PET, nylon e polipropilene. L’azienda si adopera per accertare i requisiti delle soluzioni per packaging flessibile esistenti prodotte dai principali fornitori leader e assicurarne la compatibilità con gli adesivi, i supporti, i primer, gli inchiostri inkjet, la sovraverniciatura e la sovrastampa flessografica di Kodak disponibili in commercio. La macchina da stampa UTECO SAPPHIRE EVO combinerà tutte queste tecnologie utilizzando la tecnologia KODAK Stream Inkjet e offrirà soluzioni per la stampa sia superficiale che invertita laminata. SAPPHIRE EVO consentirà a marchi e convertitori di eseguire la stampa digitale di packaging flessibili su tirature basse, medie e alte.

Aldo Peretti, CEO di Uteco Group, ha confermato il successo continuo della macchina da stampa SAPPHIRE EVO con la vendita del primo esemplare a Nuova Erreplast e del secondo a Kinyosha, in Giappone. “L’adozione di questa rotativa digitale ibrida evidenzia il valore della stampa digitale con inchiostri a base d’acqua e supporti flessibili per un’ampia gamma di applicazioni, compresi i packaging per generi alimentari e i prodotti per l’igiene personale, come i pannoloni. L’unione delle competenze di Uteco e Kodak ha aperto nuove possibilità che non sono passate inosservate ai clienti.”

Oltre alle soluzioni per il packaging a marchio Kodak, Uteco e Kodak continuano a creare soluzioni digitali ibride che utilizzano inchiostri a base d’acqua ecocompatibili su supporti flessibili senza compromettere la produttività o la redditività. Sulla scorta del successo riscosso presso i clienti e nel settore da SAPPHIRE EVO, Uteco Group ha siglato un accordo per intensificare le attività di sviluppo con Kodak ed essere la prima azienda a integrare la tecnologia KODAK ULTRASTREAM Inkjet per sviluppare nuove soluzioni in futuro.

Randy Vandagriff, Vicepresidente della divisione Sistemi a getto d’inchiostro aziendali di Kodak ha affermato: “Il mercato dei packaging esige soluzioni innovative, sostenibili e produttive. Gli inchiostri a base d’acqua di Kodak rappresentano l’opzione più conveniente, versatile ed ecocompatibile per la stampa a getto di inchiostro. Marchi e agenzie di grafica possono ora rendere i packaging stampati un mezzo fisico per connettersi digitalmente ai consumatori, consentendo loro di sbizzarrirsi con tavolozze dei colori e supporti e di aumentare l’efficienza operativa per accelerare l’introduzione dei loro prodotti sul mercato.”

I nuovi componenti PROSPER Plus saranno disponibili da aprile 2019.