Irplast presenta il nuovo nastro adesivo Eco+Tape in BOPP rigranulato

ECO+ è il nuovo nastro adesivo sostenibile di IRPLAST: ai vantaggi funzionali (forte tack e adesività a lunga durata), abbina quelli “green” derivanti dalla riduzione, pari al 18%, di CO2 rispetto ad un nastro standard della stessa tipologia (analisi relativa al film BOPP utilizzato). ECO+ tape è realizzato con il 34% di film in polipropilene biorientato prodotto e rigranulato in-house.

ECO+ tape è una soluzione autoadesiva senza solventi di soli 28 μm di spessore – con anima in cartone riciclato – ideata per essere applicata facilmente su qualsiasi imballo e per garantire forte tenuta. Disponibile in versione trasparente, il nastro ECO+ è anche stampabile, con testi, colorazioni e grafiche personalizzate.

Grazie ad una strategia incentrata sullo sviluppo sostenibile, che ha coinvolto tutti i processi aziendali, IRPLAST continua ad investire sull’innovazione. Riduzione degli spessori, sostituzione di materie prime di origine fossile con altre derivanti da riciclo chimico o da fonti rinnovabili, introduzione di adesivi wash-off e di inchiostri speciali per evitare contaminazioni ed abbattimento di emissioni nocive nella produzione (cracking) e nello smaltimento del film, sono i traguardi più recenti. L’implementazione di moderni impianti di cogenerazione, per soddisfare in modo autonomo il fabbisogno energetico, completa il profilo green dell’Azienda.

IRPLAST è uno dei maggiori produttori al mondo di film in BOPP biorientato simultaneamente, per la realizzazione e stampa di nastri adesivi, di etichette (per i mercati food, beverage, dairy, personal & home care) e di soluzioni multipack. Prima in Europa nel proprio settore ad avere installato una linea (LISIM) per lo stiro simultaneo per la produzione di film BOPP, oggi IRPLAST è la prima azienda europea a produrre film in polipropilene bio-based e PCW su larga scala.