Nuovi film compostabili per raddoppiare la conservazione di ortofrutta e IV gamma

TIPA, società produttrice di imballaggi flessibili COMPOSTABILI, e PerfoTec, specializzata in soluzioni che prolungano la durata di conservazione, hanno dato vita a una collaborazione per offrire confezioni compostabili atte a prolungare la durata di conservazione dei prodotti freschi.

Il film compostabile microforato al laser garantisce ai diversi attori della complessa catena di distribuzione del settore ortofrutta confezioni con caratteristiche ideali per ridurre il deperimento dei prodotti confezionati, contrastare l’inquinamento da plastica e ridurre le emissioni di carbonio.

Ricerche e test condotti su prodotti deperibili quali insalate, fiori e prodotti di IV gamma dimostrano che le tecnologie combinate di TIPA e PerfoTec ne prolungano la durata fino a raddoppiarla.

Le confezioni compostabili TIPA hanno la medesima funzionalità della plastica, ma si decompongono nel processo di compostaggio senza lasciare residui tossici, microplastiche o altri agenti inquinanti. Le soluzioni di TIPA sono progettate per adattarsi perfettamente ai macchinari e ai processi di produzione industriale in uso.

La tecnologia brevettata al laser ad alta precisione di PerfoTec favorisce la durata di conservazione, modulando la permeabilità della confezione.

Queste tecnologie uniscono l’esigenza di ridurre il fine-vita degli imballi con quella di estendere la shelf-life dei prodotti orticoli commercializzati dalla GDO.

La collaborazione è nata a fronte di una forte domanda dei consumatori verso azioni concrete mirate alla riduzione dei rifiuti alimentari e delle confezioni in plastica. Circa l’85% dei consumatori britannici ritiene che dovrebbero essere usate confezioni compostabili per i generi alimentari invece della plastica.

È in aumento anche la domanda dell’industria per sostituti della plastica che non compromettano la qualità. Si prevede che la crescente quota di alternative eco-ambientali alla plastica convenzionale, come i film compostabili, avrà un ruolo decisivo nello sviluppo del mercato globale delle confezioni flessibili. Stando alle previsioni, il mercato crescerà da $160,8 Mrd a 200.5 Mrd entro il 2025.

“Dopo mesi di prove su questi materiali è risultato chiaro che il film compostabile TIPA con la perforazione al laser PerfoTec garantisce di gran lunga la migliore la durata di conservazione per frutta, verdura e fiori. Grazie ad una conservazione ottimale si preserva la freschezza del prodotto, si riducono la perdita di qualità e lo scarto, e si assicura a produttori e distributori un notevole risparmio. assicurando risparmi sui costi per produttori e distributori”, ha detto il CEO di PerfoTec, Bas Groeneweg – “La collaborazione con TIPA per la creazione di confezioni compostabili, in grado di garantire caratteristiche migliori rispetto alla plastica convenzionale, rappresenta un immenso passo in avanti per il confezionamento sostenibile. Siamo estremamente lieti di fare la nostra parte nella lotta contro il deperimento dei prodotti orticoli, lo spreco alimentare e l’inquinamento da plastica”.

“Riunendo le rispettive tecnologie, TIPA e PerfoTec hanno formato una partenership sinergica che ottimizza le confezioni flessibili per i prodotti freschi. Abbiamo creato un prodotto eccezionale che prolunga la durata di conservazione di frutta, verdura e fiori grazie a una confezione completamente compostabile che si decompone proprio come i prodotti che avvolge. TIPA e PerfoTec hanno creato un grandissimo valore aggiunto per il confezionamento flessibile di prodotti freschi, riducendo lo spreco e i rifiuti e fornendo soluzioni che rappresentano il futuro del confezionamento sostenibile”, ha concluso Ayellet Zinger, VP of Sales di TIPA.