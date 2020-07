Floor Tape di Irplast, il nastro adesivo da pavimenti in Bopp per il distanziamento sociale

In risposta all’emergenza Covid-19, dall’esperienza Irplast è nato “FLOOR TAPE”, il nastro adesivo segnaletico rimovibile da pavimento, per delimitare e demarcare specifiche aree a garanzia del distanziamento sociale.

Realizzato con film in polipropilene biorientato (BOPP) 40 μm, FLOOR TAPE è una soluzione autoadesiva, ideata per essere applicata facilmente sui pavimenti, garantendo, anche a distanza di più giorni dall’applicazione, ottima rimovibilità, senza danneggiamento delle superfici o rilascio di residui e aloni. Progettato per offrire una forte tenuta, è anche resistente a detergenti aggressivi e a cicli di sanitizzazione industriale, grazie alle grafiche protette dalla tecnologia di stampa “a sandwich”.

Personalizzabile nei testi, nelle grafiche e stampato fino a 10 colori, il nastro FLOOR TAPE presenta una massa adesiva priva di solvente che, evitando il rilascio di odori sgradevoli nell’ambiente, rende il prodotto idoneo all’utilizzo indoor (esercizi commerciali, uffici, aree produttive) e luoghi pubblici ad alta fruibilità, come stazioni, aeroporti e luoghi di cultura.