Grafikontrol presenterà a drupa (Hall 15 Stand C06) la rinnovata piattaforma modulare TQC-360° (controllo qualità totale a 360°) sviluppata per offrire agli stampatori una soluzione completa a garanzia della qualità.

I sistemi che compongono la linea TQC-360° possono operare separatamente o in combinazione usufruendo di un’interfaccia operatore singola o multipla per qualsiasi esigenza.

Il concetto di produzione senza difetti e gestione della produzione si rinnova con la gamma di prodotti denominata “PLUS” che include tecnologie di ultima generazione in termini di telecamere, hardware per l’elaborazione dei dati e software sofisticati per la rilevazione dei difetti di stampa o superficie su qualsiasi supporto.

Soluzioni a 360° per l’imballaggio

Sistemi di controllo qualità e di controllo del registro per i settori rotocalco, flexo e offset per imballaggio ed etichette.

MATRIX PLUS : è il sistema di visualizzazione costituito da una telecamera matriciale montata su una traversa motorizzata per la scansione dell’intera larghezza della banda. La risoluzione della telecamera da 9,6 Megapixel con quattro bancate di LED ultra-luminosi garantisce una riproduzione realistica dei colori. MATRIX PLUS può essere fornito con funzioni opzionali come ispezione statistica, verifica in linea della variazione del colore ∆E, verifica dei barcode, monitoraggio del passo di stampa, visualizzazione delle vernici UV e visualizzazione delle lacche/vernici trasparenti.

: sistema composto da due telecamere contrapposte che permettono la visualizzazione simultanea della corretta sovrapposizione della stampa frontale con la colla o cold-seal applicata sul lato opposto (registro fronte/retro). PARVIX : è un sistema dotato di una telecamera digitale a colori da 1,3 Megapixel che permette di visualizzare un campo inquadrato di 150x110mm su un monitor multi-touch di 24”. Le ottiche ad alta luminosità dotate di zoom motorizzato 10X, associate ad illuminatori LED di nuova generazione ad alta efficienza, consentono di acquisire le informazioni dal supporto in movimento e fornire all’operatore immagini nitide e dettagliate per tutti i processi di stampa e su qualsiasi supporto.

LYNEX-S PLUS : sistema d’ispezione al 100%, dedicato al settore della banda stretta e film neutro, con tutte le funzionalità del LYNEX PLUS.

LYNEX EVOLUTION: Sistema d’ispezione 100% dedicato alle macchine digitali di grande formato. Un sistema dalle performance eccezionali con risoluzione pixel di 0,05mm per la rilevazione delle difettosità tipiche del processo digitale. Il software sviluppato per questa apparecchiatura, aggregato al potentissimo hardware, consente di analizzare simultaneamente la stampa variabile e i codici variabili univoci per ogni confezione fino a velocità di 500m/min.

CHROMALAB: spettrofotometro in linea per verificare l’andamento del colore di tutte le unità in stampa mediante la misura del colore in tempo reale, fornendo i trend dei valori L*a*b*, curve spettrali, densità, dot gain e ∆E.

offre un sistema unico per un’accurata tracciatura e rimozione dei difetti dalle bobine stampate. CR50: controllo di registro per macchine rotocalco da imballaggio e flessografiche (con unità downstream aggiuntive) che garantisce stabilità di registro tra i colori su tutta la produzione e riduzione degli scarti.

Grafikontrol sarà presente con dimostrazioni dal vivo del PROGREX PLUS sullo stand di TCE MAKINA (hall 12 stand A20) per illustrare tutte le funzionalità del sistema.