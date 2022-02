Drupa 2024: al via le registrazioni per gli espositori

Nel 2024 torna l’appuntamento principale per l’industria della stampa e dell’imballaggio, saltata nel 2020 causa pandemia. Gli espositori possono già registrarsi online su www.drupa.com e assicurarsi il posto a Düsseldorf, in Germania, dal 28 maggio al 7 giugno 2024. La scadenza per le iscrizioni è il 31 ottobre 2022.

“drupa è il punto d’incontro globale per l’industria della stampa ed è sinonimo di innovazioni e tendenze”, sottolinea Erhard Wienkamp, ​​amministratore delegato di Messe Düsseldorf. “Qui vedremo quale impatto avranno le mega tendenze della sostenibilità e della digitalizzazione su processi, prodotti, modelli di business e sul futuro di un settore in continua evoluzione”.

I temi del futuro

drupa presenterà tecnologie all’avanguardia per l’intera catena del valore, con particolare attenzione alle tecnologie future e intersettoriali. In questo contesto, temi come l’economia circolare, l’automazione, la stampa/finitura 4.0, l’intelligenza artificiale, l’economia delle piattaforme e la connettività avranno un ruolo centrale nei programmi di conferenze e forum.

Nuove visioni e nuovo slogan



drupa 2024 si presenta con un look nuovo e dinamico per l’avvio delle registrazioni degli espositori. “Il nuovo design simbolo della fiera integra la grafica classica con la tecnologia digitale all’avanguardia ed è sinonimo di dinamismo, movimento e soprattutto mette al centro l’acqua come risorsa più importante del nostro pianeta”, spiega Sabine Geldermann, responsabile Tecnologie di stampa di Messe Düsseldorf. “Sono visibili i temi principali della digitalizzazione e della sostenibilità che guidano le industrie della stampa e dell’imballaggio, che dovranno affrontare nuove sfide ma anche nuove incredibili opportunità. Volti di varie etnie rappresentano il pubblico globale di drupa, la fiera per eccellenza che non vede l’ora di fare rete in un’atmosfera affascinante caratterizzata dalla diversità. Le strutture organiche rappresentano estetica, design e bellezza della natura. Il nuovo slogan ‘creiamo il futuro’ sottolinea il chiaro impegno della comunità a partecipare insieme e in modo proattivo allo sviluppo e alla progettazione continui del settore. E rappresenta non solo l’importanza delle opinioni degli esperti ma anche del trasferimento delle conoscenze”.

La nuova brochure dedicata agli espositori è stata prodotta all’insegna della sostenibilità

drupa è impegnata sul fronte della sostenibilità, atteggiamento che si riflette anche nelle caratteristiche della nuova brochure per gli espositori. Utilizzando tecnologie all’avanguardia e risorse rispettose dell’ambiente, questa brochure è stata prodotta in modo sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico. La versione digitale può essere scaricata dal sito www.drupa.com.

Forum per favorire interazione e dialogo



A drupa 2024 ci sarà ancora una volta un programma di conferenze di alto livello con la partecipazione di relatori internazionali di alto livello che condivideranno informazioni preziose per essere competitivi. Al drupa Cube e in vari punti di incontro dedicati all’imballaggio, al settore tessile e alla sostenibilità i visitatori potranno partecipare a incontri su argomenti e tematiche rilevanti per la crescita e lo sviluppo dei loro modelli di business. Le start-up saranno ospitate presso “dna – drupa next age”: una vetrina all’interno della quale le aziende potranno far conoscere i loro servizi e le loro idee innovativi a un pubblico internazionale.

Gli altri eventi del settore

Nel 2022 sono in programma diverse fiere internazionali nell’ambito dell’offerta globale di drupa: printpack alger ad Algeri (16 – 18 maggio); PRINT & DIGITAL CONVENTION (22 – 23 giugno) a Düsseldorf; Indoprint a Giacarta (31 agosto – 3 settembre); PackPrintPlas nelle Filippine a Manila (6-8 ottobre); All in Print a Shanghai (11-15 ottobre); PackPrint International e Corrutec Asia a Bangkok (19-22 ottobre).

Per ulteriori informazioni su queste fiere, visitare il sito www.drupa.com/en/drupa_global