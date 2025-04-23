Guandong prosegue il viaggio sulla “Green Promenade”

A Fespa 2025, Guandong prosegue il viaggio lungo la “Green Promenade”, confermandosi promotore di soluzioni sostenibili. Da tempo, infatti, lo Specialista delle Specialità, propone una gamma completa di supporti PVC Free, garantiti dal marchio GreenLife, offrendo un’alternativa ecosostenibile a tutte le attuali linee di prodotto. Materiali esclusivi, pensati per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più sfidante, competitivo e attento a prestazioni ed ecocompatibilità.

Tra le novità in mostra alla kermesse berlinese, una serie di esclusivi supporti quali Poly-rafia, Poly-banner e PP-Banner, tutti realizzati in mono resina poliolefinica, un innovativo materiale che permette il riciclo al 100% senza costosi passaggi intermedi di separazione. Soluzioni frutto di un DNA votato all’innovazione, che si traduce, da un lato, in continui investimenti in R&D per la messa a punto di supporti all’avanguardia; dall’altro, in un ascolto sempre più puntuale delle esigenze dei singoli mercati europei. Un impegno che a Fespa si concretizzerà anche nella presentazione della nuova gamma Super Large Format, con tessuti e banner progettati per adattarsi alle più recenti tecnologie di stampa. Particolare attenzione sarà dedicata anche a Mairon, la nuova linea di plastomagneti dall’elevata resistenza meccanica, ideali per applicazioni industriali e a Fiberboo, il tessuto biodegradabile e compostabile ottenuto da fibre naturali di bamboo.

Per Guandong, l’appuntamento fieristico sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo team commerciale, ulteriormente potenziato grazie all’ingresso di nuove figure strategiche, selezionate per il loro consolidato know how nel settore della stampa e la conoscenza approfondita dei mercati locali. A guidare il Sud Europa, sarà Moira Bentoglio, esperta in nobilitazione e stampa su materiali plastici e carta, che seguirà paesi strategici come Spagna, Portogallo, Grecia e Balcani. Inoltre, l’azienda ha ampliato la forza vendite con nuovi dealer: Isabelle Roy è la responsabile per la Francia, mentre il mercato tedesco (Germania, Austria e Svizzera tedesca) sarà presidiato da Christian Sell, Jan Pfefferle e Andreas Asal, per garantire un servizio ancora più capillare e localizzato.

I nuovi Area Manager guideranno i visitatori di Fespa 2025 in un viaggio esclusivo lungo la Green Promenade allestita nell’area espositiva di Guandong nel Pad. 3.2 Stand A10. Un percorso pensato per toccare con mano i materiali firmati dallo Specialista delle Specialità e scoprire le loro applicazioni innovative.