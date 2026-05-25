OMET annuncia l’imminente installazione della prima iFlex 440 presso l’azienda egiziana Cellopack, uno dei principali protagonisti dell’industria delle etichette in Egitto.

Fondata come azienda familiare e oggi forte di 380 dipendenti, Cellopack è specializzata nella spalmagtura e converting avanzato di materiali autoadesivi di alta qualità, rappresentando un importante fornitore per stampatori attivi in diversi mercati internazionali tra Africa, Medio Oriente e Paesi del Mediterraneo. Oltre alla leadership nella produzione di materiali, l’azienda è anche uno dei principali player del mercato egiziano nella produzione e distribuzione di etichette premium personalizzate.

Secondo Mohamed Hamza, Managing Director di Cellopack, la decisione di investire nella OMET iFlex 440 è stata guidata dall’elevatissima qualità di stampa della macchina, perfettamente in linea con gli standard premium dell’azienda.

La nuova OMET iFlex 440 rappresenta un’importante evoluzione della piattaforma, tradizionalmente disponibile nella larghezza nastro da 370 mm. La nuova versione da 440 mm combina la semplicità e l’affidabilità che hanno reso iFlex un successo a livello mondiale con una maggiore capacità produttiva e più ampie possibilità applicative.

Cellopack ha scelto una configurazione completa a 10 colori LED, comprensiva della tecnologia OMET Cold Foil Saver, progettata per ridurre il consumo di foil di oltre il 50%, laminazione self-wound, la nuova soluzione Peel & Seal per la produzione di etichette multi-strato e il gruppo fustella ECDC. La macchina è inoltre predisposta per la futura integrazione di una barra digitale per la stampa di dati variabili, rendendola una soluzione ideale anche per applicazioni a basse tirature.

Progettata per rendere la stampa flessografica più accessibile ed efficiente, la piattaforma OMET iFlex si distingue per il design operator-friendly, i rapidi cambi lavoro e l’elevato livello di automazione, garantendo eccellente qualità di stampa e costanza produttiva. La macchina combina soluzioni tecnologiche avanzate con semplicità di utilizzo, aiutando gli stampatori a ottimizzare la produttività riducendo tempi di setup e scarti.

“Dopo un’attenta analisi delle macchine da stampa disponibili sul mercato, Cellopack ha scelto la nuova iFlex 440 per la sua eccezionale qualità di stampa, la solida reputazione del costruttore come leader di settore e l’affidabilità del servizio e del supporto garantiti da oltre 60 anni”, ha commentato Mohamed Hamza, Managing Director di Cellopack.

Questa installazione segna l’inizio di una nuova partnership tra OMET e Cellopack, rafforzando ulteriormente la presenza di OMET nel mercato delle etichette in Egitto e Medio Oriente.