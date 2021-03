GEW nomina il nuovo distributore per l’Italia

GEW, produttore di sistemi di polimerizzazione UV, sarà rappresentato per vendite e servizio tecnico in Italia in via esclusiva da Fornietic srl. L’attuale service partner di GEW per l’Italia, Spark Solutions, supporterà Fornietic e continuerà a fornire lo stesso elevato standard di supporto tecnico sul campo. Tuttavia, tutte le relazioni tecniche e commerciali con i clienti saranno gestite tramite Fornietic srl, quale unico punto di contatto per l’Italia.

Fondata a Milano nel 1979, Fornietic ha costruito negli anni una solida reputazione nei più diversi settori della stampa. A seguito della strategia di diversificazione della gamma di prodotti e servizi offerti a partire dal 2004, l’azienda rappresenta oggi i più importanti marchi leader internazionali del settore tra cui Kocher + Beck, Herma, Tesa, Durst, Cheshire e Polywest. Il gruppo Fornietic è composto da quattro società: Fornietic, Flexolution, Fleximpianti e Lirmaprint. Impiegando oltre 40 persone in due siti a Cornaredo e in Piemonte, la stragrande maggioranza del suo personale è dedicata all’assistenza tecnica specifica e al servizio clienti.

“Siamo l’unica azienda italiana in grado di fornire la quasi totalità dei i prodotti di cui il settore della stampa abbia necessità. Spaziamo dai lamierini flessibili ai materiali autoadesivi, dai cilindri anilox ai clichè flexografici ed in magnesio, dalle maniche sleeve ai biadesivi, dalla tecnologia inkjet e ibrida alla offset, il tutto associato alla migliore assistenza tecnica… e ora, naturalmente, possiamo offrire ai nostri clienti la migliore tecnologia di polimerizzazione a LED e UV disponibile”, dice Mario Marchi, socio e direttore Commerciale di Fornietic.

Fornietic fornirà, grazie a un magazzino dedicato, una gamma completa di parti di ricambio GEW, al fine di garantire una consegna rapida in tutta Italia. Un team di quattro tecnici fornirà assistenza sul campo, guidati da Leonardo Roberti e dall’ex ingegnere GEW Marco Nardo di Spark Solutions, dedicandosi alla fornitura di un pacchetto di supporto tecnico più dinamico e completo ai clienti. Allo stesso tempo Franco Pagano, responsabile commerciale di GEW per la regione, con grande esperienza in materia e molto considerato dalla clientela, continuerà a supportare le attività di vendita visitando regolarmente i clienti in tutta Italia, ogni qual volta si dovesse rendere necessario. Mario Marchi sottolinea il livello di assoluto valore del nuovo team tecnico : “D’ora in poi i clienti GEW possono aspettarsi un supporto a 360° ed una ancora maggiore esperienza a portata di mano.”

In Italia GEW è già nota, Fornietic vanta una solida reputazione costruita negli ultimi 40 anni. “Siamo ben consapevoli che il nome GEW sia rinomato per la qualità e l’alta affidabilità dei suoi prodotti. Per noi, iniziare a lavorare con GEW significa, più di ogni altra cosa, responsabilità. Siamo consapevoli dell’eccezionale lavoro svolto da GEW che ha portato l’azienda ad essere la leader mondiale del mercato e, siamo orgogliosi di avere l’opportunità di aumentare la reputazione di GEW quale guida indiscussa della tecnologia UV e LED in Italia. Unendoci a GEW, apporteremo vantaggi significativi ai nostri clienti, che avranno il supporto totale e qualificato di un team completamente focalizzato sulle loro esigenze”. commenta Christian Colombo, managing director di Fornietic.

“Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Mario, Christian e il team di Fornietic, rinomati per la loro professionalità, competenza tecnica e un forte servizio clienti. Dal primo incontro è stato chiaro che abbiamo condiviso un approccio rapido e flessibile ai Clienti, grazie ad una comunicazione aperta e onesta. GEW ha una buona reputazione e una solida base di clienti in Italia, ma aveva necessità di un partner più dinamico, professionale e strutturato in questo mercato competitivo. Siamo certi che Fornietic sia il giusto partner e non vediamo l’ora di iniziare quella che indubbiamente sarà una relazione lunga e di successo”, conclude Robert Rae, Direttore Commerciale di GEW.