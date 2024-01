FTA Europe: ecco i Gold Sponsor degli FTA Diamond Awards 2024

FTA Europe ha ufficializzato i Gold Sponsor per i prossimi Diamond Awards 2024, l’attesissimo evento che si svolgerà il 30 maggio 2024, durante la Drupa a Düsseldorf, in Germania.

I Diamond Awards celebrano l’eccellenza nel settore della stampa flessografica, riunendo stakeholder e professionisti del settore. I vincitori dei premi nazionali delle associazioni facenti parte di FTA Europe, fra cui ATIF, partecipano di diritto ai Diamond Awards per la competizione europea. I premi presenteranno i migliori prodotti stampati in flessografia, suddivisi in 14 diverse categorie.

Partiamo con Uteco che sarà Diamond Sponsor. A supporto di Uteco si unisce un nutrito gruppo di Gold Sponsor, tra cui tesa SE, I&C Gama, Comexi, Re SpA, Bobst, Dynamic Environmental Corporation (DEC), Brofind, SunChemical, Apex International, Simec Group e Windmöller & Hölscher KG.

In aumento anche i Silver Sponsor, tra cui Grabalfa, Asahi, Grafikontrol e Ulmex. Lohmann GmbH & Co.KG sarà lo sponsor del cocktail e dell’after party.

Con le opportunità di sponsorizzazione Diamond e Gold già esaurite, a oggi vi è ancora la possibilità di sponsorizzazione Silver, Cocktail e After Party.

Ricordiamo che l’ultimo evento a Milano nel 2022 ha riunito 350 partecipanti.