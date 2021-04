FTA Europe: aperte le registrazioni alla cerimonia di premiazione dei Diamond Awards

FTA EUROPE annuncia l’apertura delle registrazioni alla cerimonia di premiazione degli FTA Europe Diamond Awards. La pagina di registrazione è disponibile al seguente link.

L’Associazione Europea è lieta di ospitare i partecipanti a questo grande evento della flessografia per celebrare il top della stampa flessografica in Europa e nel mondo, per offrire un’inedita possibilità di networking con una platea globale nell’unico grande evento flexo nel 2021.

I vincitori saranno annunciati durante il live show del 22 aprile prossimo.

In gara le seguenti aziende finaliste.

La piattaforma dell’evento Diamond Awards sarà online a partire dalle 17.30 CET, con l’inizio della cerimonia previsto dalle ore 18.00 CET. Oltre alla piattaforma è disponibile un link ad una seconda piattaforma VIMEO per consentire l’eventuale visione su grande schermo. Questa piattaforma sarà accessibile a tutti coloro che effettueranno la registrazione tramite portale oppure tramite profilo LinkedIn. Al termine dell’evento la piattaforma resterà online per altri 90 minuti per consentire attività di networking tra i partecipanti.

FTA Europe sta lavorando per rendere la cerimonia unica, divertente, interattiva e offrire così il migliore intrattenimento possibile per l’evento online e la celebrazione dei vincitori. Vi aspettiamo!

Cliccate sul pulsante register e seguite le istruzioni per creare il vostro accesso univoco alla piattaforma. Per ulteriori informazioni potete visionare una breve clip a questo link oppure contattare la Segreteria di FTA Europe info@fta-europe.eu