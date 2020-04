Formazione Atif: pillole di flexo al via on line dal 30 aprile

Il primo appuntamento con la formazione Atif via web è per giovedì 30 aprile alle ore 17.00. Si partirà con gli INCHIOSTRI ALL’ACQUA e si proseguirà con gli ANILOX. Questi i primi due temi trattati nell’ambito di brevi sessioni formative della durata di circa un’ora organizzate da ATIF per tutti gli operatori del settore interessati in forma gratuita (sia associati che non associati).

Nel frattempo proseguono le attività del Comitato Tecnico con grande disponibilità di tutti i soci partecipanti. Numerosi i progetti in cantiere: si lavora sui documenti tecnici di prossima pubblicazione e sui temi oggetto delle serate tecniche in programma per il

secondo semestre 2020.

Il Comitato Tecnico sta inoltre lavorando ai temi che saranno messi a disposizione di tutti gli operatori online nella forma di “pillole formative”.

Per registrarsi è necessario inviare una conferma di partecipazione alla Segreteria di Atif

(info@atif.it) che provvederà a trasmettere il link per il collegamento.