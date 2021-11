Flexo Day 2021 sarà trasmesso in diretta streaming

ATIF – Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia – in considerazione dei limiti di accesso alla struttura per l’evento in presenza, rende noto che il Convegno Tecnico del 18 novembre FlexoDay 2021 potrà essere seguito anche in diretta streaming, registrandosi al seguente link entro la mezzanotte del 17 novembre 2021:

REGISTRAZIONE STREAMING FLEXO DAY 2021

Lo streaming live dell’evento avrà inizio alle ore 9.30 di giovedì 18 novembre.

Per partecipare è sufficiente registrarsi al link sopraindicato e seguire le indicazioni ricevute via mail per il collegamento.

Questo il programma della giornata: