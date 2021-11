Ulmex-Zecher: partnership per la commercializzazione di Evolux

ULMEX e Zecher hanno ufficializzato la partnership, attiva dallo scorso 1 novembre, per la commercializzazione di Evolux, l’innovativa tecnologia per la pulizia laser degli anilox sviluppata e ingegnerizzata da ULMEX.

Una collaborazione che permette a entrambi i brand di fornire ai clienti di tutto il mondo un vero e proprio servizio “chiavi in mano”, che va dalla fornitura di cilindri e rulli di alta qualità a una soluzione integrata di pulizia e controllo in grado di gestire efficacemente l’intero parco anilox, applicando logiche di automatizzazione e di manutenzione predittiva.

“La partnership che ci lega a Zecher già da diversi anni è stata fondamentale sin dalle prime fasi di progettazione di Evolux”, spiega Angelo Maggi, amministratore di ULMEX Italia. “L’expertise maturata in questi anni al fianco di Zecher nel mondo degli anilox ci ha infatti permesso di ottimizzare la nostra tecnologia per rispondere in maniera mirata ed efficace alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla massima qualità di stampa e alla sostenibilità dei processi”. E Thomas Reinking, direttore vendite di Zecher, aggiunge: “Questa nuova collaborazione con ULMEX, nostro storico partner commerciale, ci permette di arricchire ulteriormente il nostro portfolio con una soluzione davvero esclusiva”.

Evolux è disponibile in 6 modelli di diverse dimensioni (1000 mm, 1700 mm, 2100 mm, 2500 mm, 3000 mm e Smart), che si differenziano anche per potenza e velocità. Pensata per adattarsi alle specifiche esigenze produttive dei singoli clienti, la gamma Evolux può essere impiegata nei settori della stampa di etichette, di imballaggi flessibili o su carta, quindi su banda stretta, media e larga, su macchine per la stampa di cartone ondulato o sul gruppo di verniciatura delle offset piane.

Questa nuova collaborazione va dunque a rafforzare il rapporto commerciale già esistente tra ULMEX e Zecher. Tra i prodotti fiore all’occhiello della gamma Zecher distribuiti in esclusiva italiana da ULMEX, i cilindri con incisione brevettata SteppedHex che garantiscono l’aumento delle lineature a parità di volume. SteppedHex è un concetto alternativo che supera i limiti delle singole applicazioni, consentendo agli utilizzatori di soddisfare tutte le loro esigenze con un unico sistema. Alla qualità dei prodotti Zecher, ULMEX associa inoltre l’eccellenza dei propri servizi che vanno dall’assistenza tecnica just in time all’innovativo servizio di pulizia laser degli anilox a domicilio 24/7 mediante un’esclusiva flotta di service truck proprietari. Si tratta di furgoni appositamente attrezzati con tecnologia laser Evolux Smart, grazie ai quali ULMEX è in grado di raggiungere direttamente i singoli clienti, provvedendo in poche ore alla pulizia a secco di tutto il parco anilox in piena conformità alle norme di sicurezza vigenti. L’intervento, effettuato da tecnici specializzati, può avvenire sia in modalità Off-Line, a bordo del furgone fuori dalla sede del cliente, sia In-Line per quei cilindri che risulta impossibile o difficoltoso rimuovere dalla macchina.