FINAT: nuovo concorso sulla sostenibilità nella produzione di etichette  

FINAT ha lanciato un nuovo premio per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore delle etichette.

La sostenibilità è importantissima per l’industria degli imballaggi e con il lancio del premio l’associazione vuole sottolineare gli sforzi dei suoi soci, che si stanno sforzando di concentrarsi sulle tre R della sostenibilità: ridurre, riutilizzare e riciclare.

“C’è un’enorme opportunità nel settore delle etichette per ridurre gli scarti, riutilizzare i contenitori e riciclare i materiali che utilizziamo nei nostri prodotti. Sappiamo che molti dei nostri membri stanno già lavorando molto per ridurre il loro impatto ambientale e vogliamo riconoscere le iniziative che stanno rendendo la nostra industria più sostenibile”, afferma Jacques van Leeuwen, a capo della giuria ed ex consulente di FINAT nell’ambito del riciclo, quindi un veterano delle iniziative ecologiche nel settore delle etichette.

La sostenibilità è uno dei sei pilastri strategici di FINAT e l’associazione è leader del settore nella ricerca di soluzioni di riciclo economicamente valide per i materiali secondari, limitando la quantità di materie prime utilizzate e migliorando la riciclabilità dei prodotti.

La giuria giudicherà in base a quattro criteri principali: il potenziale impatto sull’industria, se c’è stata collaborazione lungo la catena del valore, quanto è originale e quanto successo ha avuto finora l’iniziative. L’iniziativa vincitrice sarà promossa con un video e un articolo su FINAT News e sul sito web delle associazioni. Potranno essere citati anche altri progetti particolarmente apprezzati.

Il concorso sarà aperto a tutti i trasformatori di etichette e fornitori di materiali per etichette, e i proprietari di marchi. Le iscrizioni devono essere progetti avviati nel 2019-20 per qualificarsi e almeno un membro FINAT deve essere coinvolto nell’iniziativa. La data di chiusura è il 31 agosto.

Al concorso si può partecipare gratuitamente visitando: http://finatsustainabilityawards.com

Qui il video completo del lancio del concorso

Per ulteriori informazioni sul riciclo del release liner e sulle soluzioni disponibili, visitare https://www.finat.com/sustainability/recycling