Guandong presenta l’inedita gamma per la decorazione di pareti

Oggi più che mai allestitori e stampatori devono essere versatili, veloci, competitivi, al passo con le novità tecnologiche in ambito di macchinari e materiali. Per rispondere con efficacia ai ritmi serrati di campagne e promozioni last minute, è importante avere sempre a disposizione i supporti giusti, sicuri e certificati per le singole applicazioni.

Il Wall Dressing si effettua solo con la carta da parati?

Questa la sfida raccolta dal reparto R&D di Guandong che ha intercettato un interesse crescente nella tendenza del “metti e togli” per la decorazione di pareti, tradizionalmente realizzata utilizzando carta da parati. Un materiale che, anche nelle versioni più evolute, presenta criticità in termini di applicazione, velocità di rimozione, residui, resistenza e smaltimento. “I nostri tecnici si sono interrogati a lungo per mettere a punto la ricetta di una carta da parati perfetta”, racconta Fabio Elmi, direttore ricerca e sviluppo di Guandong. “Ma l’illuminazione è stata trovare la risposta giusta nel nostro ampio catalogo, ottimizzando ulteriormente le prestazioni di supporti già in gamma, per renderli tecnicamente idonei al nuovo, piccante concetto del Wall Dressing”. Vestire e rivestire le pareti in pochi minuti grazie a soluzioni intercambiabili, dalle texture più diverse, ma tutte in grado di coniugare semplicità, rapidità di applicazione e rimozione, sicurezza e soprattutto un’anima environment-friendly, in linea con le sempre più diffuse esigenze in ambito di ecosostenibilità.

Store e grande distribuzione, ristorazione e hotellerie, sedi aziendali e abitazioni private: il Wall Dressing by Guandong si sposa con qualsiasi esigenza di personalizzazione verticale, liberando la fantasia a infinite applicazioni, sia in ambito promozionale sia di interior decoration. ReVita®, ReVita® Tack Puro, TAP, Wally e M&F Visual Comm: sono questi i prodotti che gli Specialisti delle Specialità hanno riformulato per la decorazione di pareti e superfici verticali.

Realizzato in poliestere 100% riciclato e riciclabile, ReVita® è frutto di un’attenta e responsabile gestione dei processi produttivi in ottica di salvaguardia ambientale ed economia circolare e incarna alla perfezione la filosofia Greenlife® di Guandong. Applicabile con colla, permette di creare decorazioni accattivanti ed ecocompatibili, stampabili con qualsiasi tecnologia, dall’UV al Latex.

Si attacca senza colla ed è utilizzabile anche per la decorazione di mobili: si tratta di TAP, acronimo di “Tessuto poliestere adesivo”. L’estrema coprenza, l’opacità della superficie e la mano cotoniera lo rendono perfetto per coperture murali estremamente eleganti e raffinate, in grado di far risaltare la brillantezza dei colori.

Effetto tessuto anche con ReVita® Tack Puro, il poliestere riciclato e riciclabile che si applica senza colla, grazie all’adesivo nanodots. Un plus che lo rende riutilizzabile e riposizionabile infinite volte, senza lasciare residui e senza rovinare le superfici, mobili compresi. Inoltre, la certificazione R-10 anti-slip lo rende estremamente sicuro anche per la realizzazione di grafiche calpestabili, applicabili ai pavimenti più delicati.

Ottimizzato per il Wall Dressing un altro best seller della gamma Guandong, il mitico Wally. Film adesivo in poliestere riciclato della linea Nano-Tack® Technology, permette di realizzare messaggi promozionali istantanei e decorazioni temporanee su pareti e mobili che possono essere facilmente installate e rimosse anche dai non addetti ai lavori.

M&F Visual Comm, infine, è la gamma di prodotti magnetici e ferrosi che cambia radicalmente l’approccio all’allestimento e alla decorazione di superfici verticali. Una soluzione estremamente dinamica e versatile, ideale per applicazioni “attacca e stacca” di grafiche e oggettistica in punti vendita, ristoranti, uffici, ma anche aule scolastiche o camerette. Ad un primo strato di magnetico adesivo infatti è possibile associare fino a 4 strati di grafiche in ferrite, dando vita a combinazioni infinite e continuamente intercambiabili.

Guarda il video per saperne di più