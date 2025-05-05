Etikmar amplia le proprie capacità produttive con l’installazione di una nuova linea ibrida per la stampa di etichette, basata sulla Truepress LABEL 350UV SAI-S di SCREEN.

Dopo il successo ottenuto con la prima macchina da stampa digitale inkjet a bobina Truepress LABEL 350UV SAI-E, il converter italiano – specializzato nella produzione di etichette autoadesive – ha scelto di rafforzare la collaborazione con SCREEN, adottando la nuova Truepress LABEL 350UV SAI-S. Questa nuova soluzione offre una gamma cromatica più ampia e una maggiore velocità di produzione, pur mantenendo la stessa piattaforma affidabile, intuitiva e semplice da manutenere.

Configurazione ibrida per la massima flessibilità

Il cuore della nuova linea produttiva è la Truepress LABEL 350UV SAI-S, integrata in un flusso di produzione completamente in linea che comprende due gruppi flexo Lombardi, una fustellatrice semi-rotativa ad alta velocità Volo e un sistema automatico di rimozione degli scarti.

La combinazione tra la tecnologia inkjet di SCREEN e quella flexo di Lombardi consolida il rapporto di lunga data tra Etikmar e i due fornitori, consentendo di alternare con flessibilità la stampa digitale e flexo. In questo modo, Etikmar può gestire in modo ottimale sia brevi sia lunghe tirature, adattando la produzione in base alla complessità e alla lunghezza dei lavori.

“La possibilità di produrre più versioni utilizzando la stessa fustella e completare il lavoro in linea senza ulteriori passaggi ci offre un vantaggio competitivo importante. Ci permette di rispondere rapidamente alle esigenze di un mercato sempre più dinamico, con tempi di consegna ridotti e una maggiore flessibilità”, ha commentato Alessandro Marani, Sales Manager di Etikmar.

La Truepress LABEL 350UV SAI-S è configurata a 7 colori, con l’aggiunta degli inchiostri arancio e blu, ampliando così la gamma cromatica disponibile e migliorando la resa dei colori Pantone. Questo permette ad Etikmar di ottenere colori vivaci e uniformi, riducendo al contempo sprechi e consumo di inchiostro.

“La qualità di stampa garantita da SCREEN è eccellente, anche per i design più complessi”, ha aggiunto Marani. “La possibilità di passare direttamente dall’approvazione grafica alla produzione rende il nostro flusso di lavoro più snello e dinamico, grazie anche a un’interfaccia intuitiva che semplifica le operazioni quotidiane.”

La stampa ibrida digitale-flexo apre nuove opportunità di crescita

“Siamo orgogliosi che Etikmar abbia nuovamente scelto REM come partner per questo importante investimento nella tecnologia SCREEN. Etikmar è un’azienda dinamica, con una visione chiara di crescita, e siamo pronti a supportarla nel continuo miglioramento dell’efficienza produttiva e nell’offerta di risultati eccellenti ai propri clienti, grazie alle più recenti innovazioni della stampa inkjet. La fiducia rinnovata in REM ci motiva a sviluppare soluzioni sempre più performanti per la produzione di etichette”, ha dichiarato Ettore Maretti, Managing Director di REM srl, storico dealer di SCREEN per il mercato italiano.

“Crediamo che la stampa digitale ibrida rappresenti un nuovo punto di partenza per il nostro settore” – ha concluso Marani – “Questo investimento accelera la nostra crescita, migliora la nostra capacità produttiva e ci consente di rispondere ancora più rapidamente alle esigenze del mercato, mantenendo la qualità che i nostri clienti si aspettano”.