Emmepi Group, fornitore globale di soluzioni per la movimentazione del cartone ondulato, è lieta di annunciare l’ingresso di Alfio Brandi nel team con il ruolo di Business Development Director.
Con una solida esperienza nella leadership strategica e nella gestione delle relazioni con i clienti, Alfio guiderà le attività di sviluppo contribuendo a rafforzare ulteriormente la soddisfazione dei clienti e la crescita dell’azienda. Professionista di lunga data nel settore del cartone ondulato, Alfio Brandi vanta oltre 20 anni di esperienza alla guida di team e progetti complessi, distinguendosi per la capacità di introdurre strategie innovative orientate al servizio e alla fidelizzazione dei clienti nel lungo periodo. La sua competenza nel coordinare funzioni trasversali e nell’ottimizzare l’esperienza per il cliente rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il futuro di Emmepi Group.
“Siamo felici di accogliere Alfio Brandi nella famiglia Emmepi Group” – dichiara Alessandro Bersanetti, Presidente di Emmepi Group –. “La sua visione strategica e l’approccio orientato al cliente si sposano perfettamente con i nostri valori. Siamo certi che darà un contributo decisivo nel consolidare il nostro impegno verso l’eccellenza del servizio.” Nel suo nuovo incarico, Alfio Brandi sarà responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di strategie mirate a potenziare il valore offerto ai clienti e a sostenere il percorso di crescita internazionale del Gruppo. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Emmepi Group e contribuire a una realtà che rappresenta l’eccellenza nell’automazione del packaging” – commenta Alfio Brandi –. “Lavorerò a stretto contatto con un team di grande talento per portare innovazione e qualità sempre maggiori ai nostri clienti.”