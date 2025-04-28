Emmepi Group, fornitore globale di soluzioni per la movimentazione del cartone ondulato, è lieta di annunciare l’ingresso di Alfio Brandi nel team con il ruolo di Business Development Director.

Con una solida esperienza nella leadership strategica e nella gestione delle relazioni con i clienti, Alfio guiderà le attività di sviluppo contribuendo a rafforzare ulteriormente la soddisfazione dei clienti e la crescita dell’azienda. Professionista di lunga data nel settore del cartone ondulato, Alfio Brandi vanta oltre 20 anni di esperienza alla guida di team e progetti complessi, distinguendosi per la capacità di introdurre strategie innovative orientate al servizio e alla fidelizzazione dei clienti nel lungo periodo. La sua competenza nel coordinare funzioni trasversali e nell’ottimizzare l’esperienza per il cliente rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il futuro di Emmepi Group.