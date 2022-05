Con lo slogan “Production Excellence“, Durst presenterà a Fespa 2022 i sistemi di stampa di grande formato della famiglia P5 e le innovative soluzioni software proprietarie. Nell’ampia area espositiva di 800 mq, tra le più grandi della manifestazione, anche le stampanti Vanguard che Durst Group presenterà per la prima volta in Europa. Allo stand anche la piattaforma Durst TAU RSC per la stampa di etichette e imballaggi flessibili, proposta ai clienti del mondo visualcom come possibile estensione del reparto produttivo LFP. Inoltre, in occasione di Fespa, Durst lancerà in anteprima assoluta il nuovo sistema di stampa P5 Superwide.

“Siamo entusiasti di presentare a Fespa 2022 il nostro ventaglio completo di soluzioni dedicate al LFP“, afferma Christian Harder, Vice President Sales, Durst Group. “Al nostro stand saranno presenti ben 6 sistemi di stampa, tra cui la nuova P5 Superwide in anteprima assoluta. La fiera, inoltre, sarà l’occasione per introdurre al mercato europeo le stampanti firmate Vanguard e le nuove opportunità che offriamo agli operatori della visualcom con le tecnologie TAU per la stampa di etichette”.

Con il motto “Production Excellence”, Durst comunica la volontà di proporre soluzioni olistiche capaci di rendere il ciclo produttivo sempre più efficiente. Un approccio che si basa sulla flessibilità e sulla versatilità dei sistemi di stampa Durst integrati con le soluzioni software proprietarie votate alla massima automatizzazione dei processi.

Durst@Fespa landing page

Maggiori informazioni relative alla presenza di Durst Group a Fespa 2022 sono disponibili nella landing page dedicata, dove è possibile richiedere biglietti di ingresso e fissare appuntamenti: https://www.durst-group.com/it/durst-fespa-2022