Il 14 giugno 2022 sarà live il primo evento digitale di Coesia: una piattaforma streaming per scoprire le ultime innovazioni e le tecnologie più avanzate del Gruppo specializzato in soluzioni industriali e di imballaggio

Coesia Virtual Event 2022, il primo evento digitale di Coesia, sarà l’occasione per clienti attuali e potenziali, stakeholder e media di scoprire in un ambiente digitale le ultime innovazioni e le soluzioni di automazione che il Gruppo offre, per approfondire i trend che stanno impattando alcuni importanti segmenti di mercato e per discutere temi chiave come la sostenibilità, l’assistenza tecnica e la digitalizzazione.

L’evento del Gruppo specializzato in soluzioni industriali e di imballaggio sarà live il 14 giugno 2022 e verrà ospitato su una piattaforma streaming messa a punto per consentire ai partecipanti di muoversi agilmente tra i contenuti e i suoi protagonisti: ingegneri, tecnici e manager di Coesia che presenteranno le novità tecnologiche e si confronteranno su tendenze di mercato e sfide globali. Inoltre, per consentire a tutti di fruire dei contenuti proposti, la piattaforma dell’evento, completa di tutti i contenuti navigabili, sarà disponibile on-demand fino al 13 luglio 2022.

Il Coesia Virtual Event includerà tavole rotonde di discussione sui principali trending topic di settore: “Challenges & Opportunities in the packaging world” tratterà sfide e opportunità nel mondo del packaging con Benjamin Punchard, Global Packaging Insights Director di Mintel; le tematiche legate alla sostenbilità degli imballaggi e della transizione sostenibile, temi molto discussi sia in ambito industriale sia sociale e politico, verranno sviscerati in un incontro con Jan Tharp, Presidente&CEO di Bumble Bee; con Min Ling Chan Senior Director, Global Engineering Digital, Automation and Packaging di Mondelez verranno affrontati temi legati al mondo del digitale nel settore B2B, con un focus sulla crescente importanza di dotarsi di tool e software innovativi per monitorare le performance e automatizzare i processi produttivi; nella tavola rotonda dedicata al customer service, insieme a Lisa Torres, Senior Director Capital Procurement di Constellation Brands, si discuterà della customer-centricity di Coesia e della capacità dei team del Gruppo di fornire risposte concrete e soluzioni tecnologiche sempre più personalizzate.

E ancora, il Coesia Virtual Event fornirà un quadro aggiornato su rilevanti segmenti di mercato quali Beauty Care, Beverage & Dairy, Ceramics, Confectionery, Disposable Hygiene, Gears, Home Care, Luxury, Personal Care e Pharma & Healthcare per cui le aziende del Gruppo offrono soluzioni tecnologiche integrate.

Sulla piattaforma dell’evento sarà anche disponibile una sezione dedicata alle 11 nuove soluzioni industriali di Coesia fra cui Web 4.0 5D di HAPA una tecnologia che porta ad un livello superiore la stampa digitale in linea e l’ispezione dei materiali di imballaggio a nastro continuo per il mercato farmaceutico. Web 4.0 5D offre un’alta affidabilità e nitidezza di stampa con colori vividi e un maggiore controllo del processo su un’ampia gamma di substrati. La stampa e l’ispezione vengono integrate per migliorare i processi lavorativi, riducendo il numero delle operazioni e i rischi nelle fasi di convalida e i tempi di installazione e messa in servizio.

Per registrarsi: https://virtualevent.coesia.com/auth/register