Il nuovo sistema digitale a getto d’inchiostro a base d’acqua PKG-675i apre le porte alla stampa di piccole tirature di packaging in cartone ondulato e pieghevole con elevato grado di personalizzazione, supportando settori in rapida crescita come l’e-commerce.

Presentata lo scorso mese di marzo con un evento on line, la nuova macchina da stampa digitale a getto d’inchiostro per packaging in cartone ondulato di Konica Minolta PKG-675i è ora disponiblie per il mercato italino. Questa nuova macchina consente a stampatori, converter e brand owner di beneficiare di una soluzione semplice da usare per la produzione on demand di packaging, in linea con le tendenze del mercato che richiedono una sempre maggiore personalizzazione del packaging in cartone ondulato. PKG-675i è un dispositivo a getto d’inchiostro di elevata qualità, in grado di stampare su cartoncino teso, superfici ondulate e supporti prefustellati in piccole tirature con un elevato grado di personalizzazione. Per i converter, è la soluzione perfetta per creare mock-up in tempi brevi, così da ottimizzare il time to market e ridurre gli sprechi. Le applicazioni adatte a questa tecnologia sono i packaging in cartone ondulato dei prodotti per la cura della persona e della casa e alimentari, in cui la scatola è molto importante per la protezione del prodotto durante il trasporto e la distribuzione.

Il mercato del packaging è stato profondamente influenzato dal Covid-19; nonostante i volumi complessivi degli imballaggi in cartone ondulato siano diminuiti nel corso del 2020, si prevede una ripresa in linea con la ripartenza del commercio internazionale. Tuttavia, il modo in cui la merce viene oggi venduta e distribuita ha subito una trasformazione: sono in crescita le modalità di acquisto in web-to-print ed e-commerce. Una ricerca di Smithers afferma che la pandemia ha dato un’accelerazione alla domanda di packaging per l’e-commerce di due o tre anni rispetto alle previsioni pre-Covid. Nel 2020 il mercato globale degli imballaggi per l’e-commerce ammontava ad oltre 49 miliardi di dollari; Smithers afferma che l’80% di questo valore è relativo al packaging in cartone ondulato.

Prodotto dal partner di Konica Minolta MTEX ​​NS e dotato di un sistema costituito da cinque teste di stampa Memjet® CMYK, che gli consentono di raggiungere una larghezza di stampa di 1.067 mm, PKG-675i stampa una grafica di alta qualità su cartone ondulato a 1.600 x 1.600 dpi. Con una minima interazione di prestampa, i lavori su richiesta possono essere prodotti in alta risoluzione a velocità fino a 18 metri al minuto. La macchina viene fornita con un RIP Caldera e utilizza inchiostri a base d’acqua approvati dalla FDA per il contatto indiretto con gli alimenti. “La crescita dell’e-commerce è infatti una delle tendenze determinanti per coloro che operano nel settore degli imballaggi in cartone ondulato. In particolare, gli stampatori di questo settore devono essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste e sviluppare progetti specifici per il commercio elettronico che richiede tempi rapidi, tirature ridotte, versioning e personalizzazione. Esattamente ciò che è in grado di fare PKG-675i”, ha affermato Edoardo Cotichini, Senior Manager Professional Print di Konica Minolta Business Solutions Europe.

“Questa collaborazione porterà importanti vantaggi ai clienti. Negli ultimi dieci anni MTEX ​​NS ha sviluppato una solida reputazione di qualità e innovazione, espandendo continuamente la propria offerta di servizi e la presenza globale in più di 40 Paesi nei cinque continenti. Questa tecnologia fornirà una soluzione perfetta ai professionisti della stampa per creare progetti di packaging in cartone pieghevole o ondulato in tempi rapidi, contribuendo a migliorare il time to market e a ridurre gli sprechi”, ha concluso Elói Ferreira, Presidente Esecutivo e Fondatore, MTEX ​​NS.