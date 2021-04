Konica Minolta: nuova stampante digitale inkjet per la produzione di scatole personalizzate

Con un evento virtuale lo scorso febbraio Konica Minolta ha lanciato la PKG-675i, stampante digitale inkjet con inchiostro a base acqua che consente di stampare tirature brevi, imballaggi in cartone ondulato e astucci pieghevoli personalizzati, per supportare settori in rapida crescita come l’e-commerce: una soluzione entry level a colori veloce, facile e affidabile

Konica Minolta ha annunciato il lancio di una nuova macchina da stampa digitale inkjet per imballaggi in cartone ondulato. La PKG-675i consente a stampatori, trasformatori e proprietari di marchi i vantaggi di una soluzione di facile utilizzo per la produzione di imballaggi su richiesta, in linea con la tendenza verso una stampa più personalizzata per le scatole in cartone ondulato. La macchina è il risultato di un accordo tra Konica Minolta e un partner esclusivo a livello europeo, Mtex NS, l’azienda portoghese che ha sviluppato la PKG-675i. “Questa collaborazione porterà vantaggi significativi ai clienti. Negli ultimi dieci anni Mtex ​​NS ha sviluppato una solida reputazione per qualità e innovazione, espandendo continuamente la propria offerta di servizi e la presenza globale in più di 40 paesi nei cinque continenti. Questa tecnologia fornirà una soluzione perfetta per creare mock-up rapidi, contribuendo a migliorare il time to market e ridurre gli scarti nell’ambito degli astucci pieghevoli e del cartone ondulato”, ha commentato Elói Ferreira, presidente esecutivo e fondatore di Mtex ​​NS.

La PKG-675i è una macchina inkjet di alta qualità in grado di stampare in piccole tirature, cartoncini ondulati e astucci pieghevoli personalizzati, piani o pretagliati, in modo rapido ed economico. Per i trasformatori di imballaggi, offre anche una soluzione perfetta per creare mock-up e piccole tirature di imballaggi in cartone ondulato di prodotti per la cura della persona e della casa e alimenti trasformati, dove la scatola è necessaria per proteggere, promuovere e consegnare il prodotto.

Il mercato del cartone ondulato non è un mercato complesso, ma richiede la comprensione di ciò che desiderano gli utenti finali. Il mercato degli imballaggi di oggi è stato profondamente influenzato dal Covid-19 e molti dei cambiamenti probabilmente dureranno a lungo. Sebbene i volumi complessivi di imballaggi in cartone ondulato siano diminuiti durante il 2020, si prevede una ripresa in linea con il commercio internazionale. Tuttavia, è nel modo in cui le merci vengono vendute e distribuite che sono avvenuti i grandi cambiamenti, con una tendenza che si allontana dai design pronti per la vendita al dettaglio e predilige i formati di vendita per corrispondenza, distribuzione, Internet ed e-commerce. Una ricerca di Smithers evidenzia come la pandemia abbia accelerato la domanda di imballaggi per l’e-commerce di due a tre anni, rispetto alle previsioni pre-Covid. Il mercato globale degli imballaggi per l’e-commerce valeva più di 49 miliardi di dollari nel 2020 e Smithers afferma che l’80% di quel valore è relativo agli imballaggi in cartone ondulato.

“La crescita dell’e-commerce è una delle tendenze che definiscono l’industria degli imballaggi in futuro, e questo avrà un impatto importante per coloro che operano nel settore degli imballaggi in cartone ondulato. In particolare, devono essere in grado di reagire rapidamente e sviluppare progetti di imballaggi specifici per il commercio elettronico che risolvano le sfide intrinseche della distribuzione postale, invece che quelle per la vendita al dettaglio. Sono in aumento anche il numero delle versioni, la personalizzazione di alta qualità e la prototipazione”, ha detto Edoardo Cotichini, Senior Manager Professional Print, Konica Minolta Business Solutions Europe.