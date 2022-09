Con l’installazione di una SCREEN Truepress Jet L350 SAI S7, l’etichettificio Sita 3000, che vanta una forte posizione nella produzione di etichette per l’industria e l’alimentare, sta muovendo i primi passi nel mondo della stampa digitale.

Sita 3000 è uno degli storici produttori di etichette autoadesive per il mercato italiano. Il suo team, composto da 10 dipendenti, produce etichette adesive, personalizzate e stampate per diversi settori, con una specializzazione per l’alimentare, l’industriale e la farmaceutica. Sita 3000, fondata nel 1961, fornisce etichette multipagina, etichette apri-chiudi, etichette in bobina, etichette in foglio ed etichette a modulo continuo.

L’azienda vanta un fatturato di 2 milioni di euro e cresce in media del 10% all’anno.

“I nostri clienti chiedono, più che in passato, flessibilità e qualità allo stesso tempo. La stampa digitale SCREEN ci permette di essere competitivi nelle tirature medio-piccole, cosa che non è possibile con la stampa convenzionale”, afferma Gianluigi De Blasio, Technical Area Manager di Sita 3000.

Il produttore di etichette del Nord Italia ha scelto la Truepress Jet L350 SAI S 7 colori per l’affidabilità, l’efficienza e la qualità di stampa. La SAI si basa sulla tecnologia della serie di macchine Truepress Jet L350UV e L350UV+, che hanno riscosso un grande successo, ampliando in modo significativo le capacità della stampa digitale per le applicazioni di etichette e imballaggi a banda stretta.

La tecnologia SAI offre una riproducibilità del colore molto più ampia di quanto fosse possibile in precedenza, aumentando la copertura Pantone e riducendo le differenze cromatiche con tinte piatte specifiche.

“Uno dei punti di forza di Sita 3000 è che siamo sempre stati in grado di investire in nuove tecnologie, come nel caso di questa Truepress Jet L350 SAI S7, la prima macchina da stampa digitale per etichette della nostra azienda. L’innovazione continua è stata fondamentale per rimanere uno dei protagonisti del mercato italiano delle etichette dopo oltre sessant’anni”, conclude Gianluigi De Blasio.

REM Labels and Packaging Solutions, distributore di SCREEN in Italia, ha guidato Sita 3000 nella scelta e nell’installazione della macchina Truepress Jet L350 SAI S7.