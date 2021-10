Contest Solobirra: aperte le iscrizioni per l’edizione 2022

Aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 dei concorsi di Solobirra, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza dedicata al settore brassicolo artigianale.

Dopo il successo della scorsa edizione con la partecipazione di oltre 350 tra birre, etichette e packaging, ritornano Solobirra, Best Label e Best Pack: i contest tecnico e grafici che mettono alla prova qualità e creatività delle migliori birre artigianali italiane e internazionali.

Tempo fino al 19 dicembre 2021 per partecipare al concorso tecnico Solobirra che valuta le qualità organolettiche delle birre artigianali non pastorizzate e non filtrate realizzate da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub. Una giuria di esperti biersommelier valuterà le birre iscritte, decretando i primi tre classificati di ciascuna delle 24 categorie in gara, oltre alla “Birra dell’anno 2022”.

Nei due contest grafici Best Label e Best Pack spazio a studi grafici, di comunicazione, progettisti, tipografie e cartotecniche per la candidatura di etichette o imballaggi destinati alla produzione brassicola artigianale. Per entrambi i concorsi le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 dicembre 2021. Particolare attenzione verrà dedicata dalla giuria a progetti comunicativi d’impatto, in grado di trasmettere con coerenza i valori del brand utilizzando materiali e supporti sostenibili.

Confermata anche per l’edizione 2022 la collaborazione con Fedrigoni, gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives.

La premiazione dei tre contest è in programma lunedì 31 gennaio 2022 al Quartiere Fieristico di Riva del Garda durante Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione leader per il settore Ho.Re.Ca.. Le birre vincitrici rimarranno esposte dal 31 gennaio al 3 febbraio 2022 nell’area Solobirra, oltre ad essere valorizzate durante tutto l’anno nella vetrina online dedicata sul sito e sui canali social della fiera.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra o sulla piattaforma Eventbrite. Il programma di eventi e degli espositori è in continuo aggiornamento sul sito di Hospitality e sui canali social @HospitalityRiva.