Con Miraclon, Zecher completa il progetto “Together for Golden Results” grazie alla tecnologia KODAK FLEXCEL NX

Il produttore di anilox Zecher ha completato con successo un progetto volto a dimostrare come è possibile raggiungere risultati uniformi e di alta qualità con un’ampia gamma di applicazioni di packaging prodotte con la flessografia e utilizzando l’elaborazione dei colori CMYK e tecnologie avanzate. Il progetto, svolto in collaborazione con una serie di partner, tra cui Miraclon in qualità di fornitore delle lastre, era volto a dimostrare che è possibile riprodurre in modo uniforme colori e immagini su un’ampia gamma di sottostrati diversi utilizzando la flessografia al fine di garantire un packaging in grado di comunicare sistematicamente identità e messaggio del marchio e assicurare ai clienti un’esperienza di acquisto positiva e incomparabile.

Un progetto ambizioso

Per massimizzare la rilevanza pratica, sono state scelte immagini complesse tipicamente visibili sul packaging per alimenti, caffè, tabacco, cosmetici e cibo per animali. Le piccole sfumature presenti nelle alte luci e nei minimi dettagli delle gamme tonali alte erano caratteristiche condivise da tutti i design. Un soggetto dal forte contrasto, raffigurante un viso di donna completamente coperto da un trucco color oro, si è rilevato essere particolarmente complicato per la stampa flessografica CMYK. È stato proprio questo soggetto a ispirare il motto del progetto: “Together for Golden Results” (Insieme per risultati d’oro).

Sono state prodotte le tre seguenti applicazioni: packaging flessibile (stampato su pellicola BOPP), prestampa su ondulati su carta 135 g/cm2 completamente rivestita su un lato e borsa in carta realizzata con carta kraft 100 g/cm2 con rivestimento bianco.

Per stampare tutte le applicazioni sono stati utilizzati i rulli anilox Zecher con tecnologia di incisione SteppedHex sempre di Zecher. Questo metodo di incisione innovativo è caratterizzato da una geometria delle celle unica e a scaglioni speciali progettata appositamente per ottimizzare la qualità di stampa.

Tre applicazioni, una tecnologia FLEXCEL NX Plate

Tutte e tre le applicazioni sono state prodotte utilizzando le FLEXCEL NX Plate, realizzate con KODAK MAXTONE SX Screening, ottimizzato per FLEXCEL NX System, e monitor 60 l/cm (152 lpi). “Abbiamo scelto la tecnologia FLEXCEL NX Plate per la sua solida presenza nel mercato flessografico e il trasferimento di inchiostro controllato che garantisce”, spiega Jörg Rohde, Head of Application Technology di Zecher.

Le risorse tecniche per la produzione dell’applicazione di packaging flessibile sono state messe a disposizione dal produttore di macchinari e sistemi Windmöller & Hölscher (W&H) presso il proprio Printing Technology Center di Lengerich, Germania. L’impianto dispone della FLEXCEL NX Ultra Solution di Miraclon che ha reso possibile la produzione di lastre flessografiche in sede.

L’applicazione di prestampa su ondulati è stata prodotta presso Christiansen Print di Ilsenburg, Germania, utilizzando lastre FLEXCEL NX di SCHAWK Goslar, mentre la borsa in carta è stata stampata presso Stenqvist Austria con lastre FLEXCEL NX di FLEX-PUNKT Druckformen GmbH.

“Risultati d’oro”, convincenti sotto ogni aspetto

Il progetto ha subito alcuni ritardi dovuti alla pandemia da COVID-19. Tuttavia, ciò non ho compromesso i risultati assolutamente brillanti ottenuti al termine. Tutti i soggetti coinvolti ne sono stati entusiasti, non solo per l’uniformità del colore con tolleranze incredibilmente strette per tutti i sottostrati, ma anche per l’eccezionale qualità dell’immagine visibile nelle sfumature e nei dettagli più piccoli. Anche l’eccellente riproduzione del volto dorato, utilizzando le funzionalità della stampa flessografica CMYK senza colori spot aggiuntivi, ha suscitato ammirazione.

“Siamo riusciti a dimostrare che elevata uniformità del colore e risultati comparabili sono ottenibili su un’ampia gamma di prodotti e sottostrati utilizzando la moderna stampa flessografica”, spiega Rohde. “Il progetto ha confermato che la nostra tecnologia di incisione del rullo anilox Zecher SteppedHex è in grado di promuovere i livelli più alti di uniformità del colore su diverse applicazioni flessografiche e che la tecnologia FLEXCEL NX Plate di Miraclon ci ha aiutato nell’intero procedimento. A condizione che tutti i parametri del processo vengano rispettati con precisione, “risultati d’oro” come questi sono assolutamente possibili anche in condizioni di produzione reali”.

“Siamo entusiasti di fare parte di un progetto capace di superare i confini della stampa flessografica” aggiunge Nilgun Turan, Marketing Manager, Europe presso Miraclon. “Grazie a una stabilità senza rivali, al trasferimento di inchiostro ottimizzato e all’ampia gamma tonale offerta, le FLEXCEL NX Plate assicurano una ricca scala colore che è alla base di applicazioni come l’oro nel CMYK, ogni singola volta. I risultati di questo progetto dimostrano chiaramente che l’innovazione continuerà a guidare il crescente successo della flessografia nel mercato”.

Campioni di queste applicazioni sono disponibili su richiesta e possono essere ordinate da Zecher GmbH contattando questo indirizzo marketing@zecher.com.