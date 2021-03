Ranpak ottiene la certificazione FSC® completa per i suoi prodotti di imballaggio in carta

Ranpak Holdings Corp. leader mondiale nella produzione di soluzioni di imballaggio ecosostenibili a base di carta per e-commerce e catene di fornitura industriali, ha ottenuto in tutti i suoi stabilimenti di produzione europei la certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody) dal Forest Stewardship Council® (FSC) e che, d’ora in poi, tutti gli imballaggi prodotti da Ranpak per i mercati di Europa, Medio-Oriente e Asia-Pacifico saranno certificati FSC. Il riconoscimento consolida ulteriormente la missione della Società: ‘Deliver a Better World™’.

La circolarità è l’obiettivo principale per un’operatività aziendale sostenibile e l’utilizzo di imballi in carta prodotti da foreste gestite responsabilmente aiuta a chiudere il cerchio. I materiali di imballaggio di Ranpak iniziano il proprio ciclo vitale in foreste gestite responsabilmente e, dopo l’utilizzo, possono essere prontamente riciclati attraverso le infrastrutture di riciclaggio convenzionali o biodegradati naturalmente, senza provocare inquinamento nel lungo termine.

“L’obiettivo di Ranpak è aiutare i nostri clienti a gestire le proprie aziende nel modo più sostenibile possibile senza sacrificare l’efficienza o le prestazioni e, offrendo prodotti certificati FSC, diamo loro la possibilità di raggiungere esattamente questo risultato,” ha spiegato Omar Asali, Presidente e CEO di Ranpak. “Le nostre soluzioni sono estremamente importanti per i nostri clienti, sia dal punto di vista dei vantaggi ambientali che degli effetti positivi sulla soddisfazione del cliente e sulla reputazione aziendale. Siamo orgogliosi di avere un ruolo fondamentale nella riduzione dell’impatto ambientale dei nostri clienti sostituendo i loro imballi di plastica con una soluzione molto più sostenibile: la carta.”

L’FSC stabilisce standard per la gestione responsabile delle foreste e la certificazione FSC garantisce che i prodotti provengano da foreste gestite responsabilmente con conseguenti vantaggi ambientali, sociali ed economici. L’FSC è un programma volontario che utilizza il potere del mercato per proteggere le foreste per le generazioni future. Oggi, oltre 154 milioni di ettari di foresta sono certificati con il sistema FSC in tutto il mondo.

“Rimuovendo l’anidride carbonica dall’atmosfera o salvaguardando la biodiversità, le foreste gestite responsabilmente sono una componente essenziale per un futuro più sostenibile,” ha dichiarato David Murgio, Chief Sustainability Officer di Ranpak. “Stabilendo e facendo rispettare norme di gestione responsabile delle foreste, l’FSC è in prima linea nel garantire che le foreste mondiali continuino a svolgere questo ruolo di vitale importanza per le generazioni future. La certificazione FSC assicura una catena di custodia affidabile e verificabile per i nostri prodotti e garantisce ai nostri clienti che, utilizzando i prodotti Ranpak, possono diventare parte della soluzione,” ha continuato Murgio.

Dal 1972, Ranpak è leader nella fornitura di soluzioni di protezione ecosostenibili a base di carta nel tentativo di sostituire gli oltre 400 milioni di tonnellate di plastica prodotta ogni anno. A differenza della plastica, tutti i materiali di imballo in carta di Ranpak sono rinnovabili, biodegradabili e riciclabili porta a porta.

Ranpak è membro della Plastic Pollution Coalition, un’alleanza globale impegnata a realizzare un mondo senza inquinamento da plastica e della Sustainable Packaging Coalition che riunisce i fautori della sostenibilità degli imballaggi per catalizzare azioni fattibili di miglioramento dei sistemi di packaging e rappresenta una voce autorevole in merito alle questioni relative alla sostenibilità degli imballaggi.