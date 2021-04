COIM “3 in 1”: adesivi, coating e inchiostri per packaging flessibile

C.O.I.M. S.p.A. con l’ingresso nel mercato degli inchiostri liquidi associa il marchio Coiminks ai sistemi Novacote, offrendo ai produttori di packaging flessibile una soluzione “3 in 1”. La proposta di adesivi, coatings e inchiostri da un unico fornitore, rappresenta una peculiarità che fa di COIM uno degli attori più completi nel panorama mondiale di questo settore.

“I nostri clienti hanno ora l’opportunità di confrontarsi con un unico fornitore per tutti e tre i componenti ad alto contenuto tecnico necessari per la realizzazione di imballaggi flessibili, con notevoli benefici in termini prestazionali, di sicurezza e di rapidità nella messa a punto del prodotto”, spiega Alessandro Passerini, General Manager EMEA di COIM. “Avere un fornitore unico garantisce la compatibilità di adesivi, inchiostri e coatings, testata e certificata da COIM. Questa unicità ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel settore del flexible packaging per food, pharma e cosmetici, che rappresenta oltre il 25% del fatturato del Gruppo COIM. I nostri sistemi vengono prodotti in Italia, Stati Uniti, Singapore e Brasile, per assicurare vicinanza territoriale ai nostri clienti e un eccellente livello di servizio”. Conclude Alessandro Passerini.

“3 in 1” di COIM: garanzia di sicurezza e competitività



Il confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici è regolamentato da norme estremamente rigide a tutela del consumatore. Che si tratti di imballaggi per pasta, salviettine umidificate o blister farmaceutici, la conoscenza di COIM sulle performance di adesivi, inchiostri e coating – e sulle loro interazioni – è garanzia di un imballaggio efficiente e sicuro.

L’efficacia del packaging è inoltre correlata a fattori più strettamente commerciali: la corretta scelta delle materie prime – adesivi, coating e inchiostri – conferisce al packaging requisiti prestazionali in grado di aumentare la conservabilità del contenuto, generando notevoli vantaggi di marketing in termini di shelf life. Colore, qualità e durata dell’inchiostro utilizzato per realizzare il packaging influenzano, infine, il grado di appetibilità del prodotto a scaffale.

“La consolidata esperienza di COIM nel packaging flessibile e l’offerta “3 in 1” – che stiamo arricchendo con soluzioni compostabili – sono un fattore determinante per il successo di COIM e dei nostri clienti nei mercati internazionali”, conclude Alessandro Passerini.