CARTES rafforza la propria presenza in Giappone

Con oltre 30 macchine installate in Giappone, CARTES ha presentato le proprie competenze nel converting e nella nobilitazione delle etichette insieme al proprio agente giapponese.

CARTES ha partecipato a Label Forum Japan 2026 in collaborazione con SCREEN GP JAPAN, suo agente per il mercato giapponese. L’evento, che si è svolto lo scorso ottobre a Tokyo, ha rappresentato un’occasione per incontrare gli operatori dell’industria giapponese delle etichette e presentare la gamma di tecnologie CARTES per il converting e la nobilitazione.

Con oltre 30 macchine installate in Giappone, CARTES vanta una presenza consolidata nel Paese, a testimonianza della ﬁducia che i produttori giapponesi di etichette hanno riposto nelle sue tecnologie nel corso degli anni.

Questa base installata costituisce un solido punto di partenza per l’ulteriore sviluppo dell’azienda nel mercato, al ﬁanco di SCREEN GP JAPAN.

Per CARTES, l’evento è stato un’occasione di confronto su come il converting e la nobilitazione possano aiutare gli etichettiﬁci a coniugare un design distintivo con precise esigenze produttive.

Il portafoglio tecnologico dell’azienda comprende fustellatura laser, nobilitazione digitale JET D-SCREEN, stampa a caldo, serigraﬁa, stampa ﬂessograﬁca, gofratura e fustellatura.

L’approccio modulare dell’azienda consente di combinare diversi processi in funzione delle applicazioni e delle necessità produttive di ciascun etichettiﬁcio. Questa ﬂessibilità permette di realizzare etichette che uniscono impatto visivo, efetti tattili e lavorazioni di ﬁnitura complesse.

JET D-SCREEN, la tecnologia proprietaria di CARTES per la nobilitazione digitale, consente di ottenere efetti quali verniciature a rilievo, applicazioni multistrato e doming metallico. Le tecnologie di converting laser ampliano ulteriormente le possibilità creative grazie alla lavorazione senza contatto, permettendo di realizzare forme complesse e dettagli elaborati. La collaborazione con SCREEN GP JAPAN unisce le competenze tecnologiche di CARTES alla conoscenza del mercato locale e a relazioni consolidate con i clienti.

La partecipazione a Label Forum Japan si inserisce in questo percorso, volto ad afiancare gli etichettiﬁci giapponesi nell’esplorazione di nuove applicazioni e opportunità di investimento. CARTES ringrazia il team di SCREEN GP JAPAN e tutti i visitatori che hanno dedicato del tempo a incontrare l’azienda durante l’evento.