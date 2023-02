Burgo Group agli Hunkeler Innovationdays

Burgo Group annuncia la sua partecipazione alla quattordicesima edizione degli Hunkeler Innovationdays, evento di riferimento per l’industria del digital printing e finishing, che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo 2023 a Lucerna, in Svizzera.

In occasione della fiera, Burgo Group presenterà la sua rinnovata gamma EVO, un’ampia selezione di prodotti per stampa digitale inkjet con diverse finiture e con un range di grammature da 65 a 200 g/m2.

Sviluppate mettendo a frutto le collaborazioni internazionali del Gruppo, le carte per stampa digitale di Burgo Group sono tutte testate e approvate dai produttori di macchine inkjet ad alta velocità.

La gamma EVO comprende carte con trattamenti specifici per esaltare produttività e resa cromatica che non necessitano dell’uso di primer in stampa. La gamma è stata concepita fin dal suo lancio con una spiccata propensione all’evoluzione e allo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare tutte le esigenze e per garantire sempre la massima compatibilità con le tecnologie di stampa.

All’interno della collezione, Burgo Group ha introdotto anche la nuova famiglia EVO Next che raggruppa un’offerta di carte multipurpose testate con successo su molte stampanti web inkjet di ultima generazione dotate di primer, bonding agents, optimizer o inchiostri speciali.