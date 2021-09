La gamma Burgo di carte naturali senza legno per stampa highspeed inkjet include ora due nuovi prodotti con ColorPRO Technology. EVO Bright Silk e EVO Cosmo, sviluppati in collaborazione con HP. Le carte EVO highspeed inkjet con HP ColorPRO Technology – disponibili da 70 a 90 gr – sono certificate per le macchine HP a stampa inkjet in bobina.

“HP è entusiasta di collaborare con Burgo Group poichè introduce nuove carte all’avanguardia con tecnologia HP ColorPRO ad alte prestazioni per il mercato della stampa inkjet. Stampare su carte EVO con ColorPRO Technology offre affidabilità con elevati e costanti risultati di stampa. L’assenza di bonding agent, la facilità d’uso, il consumo d’inchiostro ridotto e la diminuzione degli scarti rispetto alla carta standard offset o alle carte inkjet trattate, ne fanno la scelta intellingente per la stampa a getto d’inchiostro ad alta velocità”, commenta Bret Funke – Direttore di HP Media Supplies Solutions.